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西安大唐不夜城步行街——

促进文旅融合 展现城市活力（消费视窗·一条街一座城）

本报记者 王 珂
2024年06月26日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　西安大唐不夜城景色。
　　新华社记者 邵 瑞摄

　　游客在西安“唐潮十三嘟”汉服体验馆大唐不夜城店做造型。
　　本报记者 王 珂摄

　　游客在西安大唐不夜城拍照游玩。
　　翁奇羽摄（人民视觉）

　　西安大雁塔及大唐不夜城全景。
　　靳哲明摄（影像中国）

　　陕西西安是传统热点旅游城市。来到西安，大唐不夜城步行街是热门打卡地。

　　这条南北长2100米、东西宽500米的街区，密集分布着当地的文化地标：大雁塔北广场等四大广场、陕西大剧院等四大文化场馆、“开元盛世”等五大文化雕塑。一场接一场的文化演出，更是拉满了街区的文化氛围。

　　大唐不夜城步行街定位为开放式休闲街区，致力于打造一个主客共享的美好生活空间，更好发挥在城市文化形象和城市文化建设方面的功能，这不仅让街区人气更高，也为西安这座城市发展注入新活力。

　　文旅融合的大餐

　　暮色四合，晚风拂面。大唐不夜城热闹起来。

　　一袭白衣的“李白”，立于古色古香的华灯之上，衣袖翩翩，气宇非凡，“绣口一吐，就是半个盛唐”。

　　身着华丽仕女服、手拿一把轻盈团扇，舞蹈演员翩翩起舞，身姿轻盈，吸引众多游客驻足。

　　彩车巡游开始，花车上的演员与人们热情互动，轻歌曼舞中展示盛唐文化，让游客沉浸式感受传统文化的魅力……

　　文化产业和旅游产业密不可分，要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展，让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美。文化是旅游的灵魂，以文化为魂打造旅游目的地，大唐不夜城是其中代表之一。

　　翻开大唐不夜城的演出节目单，10多场文化演出轮番上演、精彩不断。观众既可以对照演出时间表，选择自己中意的演出，也可以在街区走走逛逛，与演出在不经意间邂逅。

　　“就是奔着传统文化来的西安，在大唐不夜城享受到了文化大餐，非常难忘。”深夜11点半，已在街区游览了3个多小时的山东游客李睿仍然兴致勃勃。

　　今年以来，大唐不夜城接待游客量持续保持高位。每逢节假日，街区不断迎来客流高峰。“五一”假期，大唐不夜城日均客流量达到45万人次。

　　大唐不夜城的火热，最大依托就是优秀传统文化。

　　《“十四五”旅游业发展规划》提出，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。在休闲街区的建设中，文化特色是否鲜明成为一个重要考量指标。

　　大唐不夜城所在的曲江新区，上世纪90年代还是一片荒地。西安市政府拟建曲江旅游景区，规划设计曲江“七园一城一塔”布局，其中，“一塔”是大雁塔，“一城”就是大唐不夜城。

　　建设之初，一砖一瓦、一景一设都围绕文化做文章。走进街区可以看到，不管是大型场馆，还是沿街商铺，都是统一的唐风，就连灯柱、花缸和垃圾桶，都无一例外。细节上的“绣花功”，成就了极致体验。

　　只有硬件远远不够，还要在软件方面下功夫。结合优秀传统文化，大唐不夜城每晚推出的街区演出，吸引了众多游客。此外，以陕西大剧院、西安音乐厅、西安美术馆、新华书店等为代表的文化场馆以及曲江艺术博物馆等10余家博物馆坐落街区，常年进行艺术展览、剧目表演、新书发布，以丰富多彩的活动营造更加浓郁的文化氛围。

　　近年来，国潮文创走热，成为文旅融合的一个重要载体。“遇见长安”系列定制盲盒、“不倒翁小姐姐”定制手办……大唐不夜城紧跟消费趋势，深挖传统文化内涵，开发了既有街区特色又有新意趣味的文创产品，深受游客喜爱。

　　实践证明，传统文化用好了，一定可以转化为旅游业的持久魅力。去年3月，文化和旅游部发布《关于确定第二批国家级旅游休闲街区的公告》，正式确定大唐不夜城步行街为国家级旅游休闲街区。

　　新意十足的体验

　　在大唐不夜城，根据游客喊声音量调节水量的“喊泉”，是人们打卡体验的热门项目。随着多名游客发出呐喊，喷泉水柱的高度不断发生变化，声音越大，水柱越高，最高可以达到6米。

　　很多人不知道，“喊泉”以前其实只是一个普通喷泉。项目蝶变，竟然源自一次“误会”。2019年国庆假期，百余名来街区游览的游客，误将喷泉当作“喊泉”，结果没能如愿。

　　游客有需求，景区有行动。得知这一“误会”后，大唐不夜城充分调研分析游客需求，果断将喷泉升级改造为“喊泉”。回应游客需求的创新，很快受到了游客喜爱。

　　当前，我国旅游消费需求加速释放，呈现多样化、个性化、品质化趋势。激发旅游发展更大活力，关键要通过加大优质旅游产品供给力度，用更适配的产品和服务，让人们更愿意走出家门、拥抱诗和远方。

　　在全国一些地方，有些以前人山人海的地标性街区，客流量出现下降。究其原因，往往在于业态陈旧，无法满足消费新需求，也就渐渐失去了人们的青睐。

　　大唐不夜城的火热，很大程度上得益于持续不断地研判消费新趋势，不断推陈出新。

　　漫步街区，新意满满。安装的触控电子屏，方便市民游客全方位游览不夜城；建成刷脸支付商圈，提升人们的购物体验；数百根集成杆，集无线WiFi、音乐广播、视频监控、人脸识别于一体，可视对讲报警按钮，按下便可一键连接安保指挥中心，为安全游览街区保驾护航；VR体验中心让市民游客在虚拟现实的世界里，感受科技的魅力，用“傲鹰无人机”以第一视角，全方位俯瞰大唐不夜城的美景，感受智慧旅游的奇妙……

　　新技术是文旅创新的重要助力。随着增强现实、虚拟现实、人工智能等科技在文化和旅游领域的广泛应用，街区的演艺、夜游、展览展示等文化主题活动也在加快创新步伐。

　　唐代名画众多，《步辇图》《挥扇仕女图》《捣练图》等都是传世名作。如何将画作中的精彩以更加生动的方式呈献给游客？

　　如画卷般徐徐展开的舞台上，穿着华丽服饰的演员从名画《挥扇仕女图》中优雅地走出，向观众展现挥扇、抚琴、临镜、闲憩等各具风情的场景……大唐不夜城推出的《戏演壁画》演出，使原本扁平的画面立体化，将人们对画面的想象延伸出来，用一种别出心裁的方式演绎了传统文化的底蕴。

　　主客共享的空间

　　在大唐不夜城，一个现象很有意思：这里不仅是外地游客打卡体验的热门景点，也是众多当地居民休闲娱乐的去处。

　　“基本每周都来，孩子特别喜欢这里的文化演出。”刚和孩子一起观看完大唐不夜城《花车斗彩》演出的西安市民孙倩说。

　　如何定位自身在城市发展中的角色和作用，是街区建设必须思考的一个问题。既要满足外地游客旅游度假需要，也要服务于本地居民休闲生活，是街区规划设计和建设布局的重要标准。

　　规划建设伊始，大唐不夜城放弃门票等收费项目，定位为开放休闲街区。门票收入少了，但综合带动作用大了。如今，街区成为主客共享的美好空间，更好地体现了旅游的综合带动作用，发挥了旅游服务美好生活的功能。

　　旅游是综合性产业，是拉动经济发展的重要动力。据测算，旅游业每收入1元带动相关产业收入4.3元。在大唐不夜城，“旅游+”和“+旅游”的业态越来越丰富，餐饮、娱乐、购物等多种业态与旅游融合发展，给游客带来更加丰富的体验。

　　除了唐食坊、遇见唐文创店等大唐不夜城里的沉浸式消费空间，大悦城、银泰百货等大型商业综合体也会聚于此，威斯汀、温德姆、嘉悦里等酒店陆续进驻，同盛祥、德发长、春发生、西安饭庄等“老字号”餐饮聚集街区。人们在体验街区文化的同时，也可以非常方便地享受各项生活服务。

　　街区的带动作用，还在不断外溢。

　　“这款汉服是比较受欢迎的款式，喜欢的朋友可以来店里试穿。”在“唐潮十三嘟”汉服体验馆大唐不夜城店，运营负责人惠倩正通过抖音直播介绍店里的产品和服务。惠倩是土生土长的西安人，之前在外地工作，看到家乡文旅市场的火热和汉服体验消费的机遇，决定回乡创业。

　　在大唐不夜城，身穿汉服留影拍照的游客随处可见。抖音生活服务发布的数据显示，4月以来，“汉服体验”订单环比增长了47%。其中增速最快、体验消费最集中的城市就是西安。在街区及周边，分布着数量众多大大小小的汉服体验馆，为游客提供汉服妆造、跟拍摄影等服务。汉服体验成为当地推进文旅融合和丰富旅游供给的一个着力点。

　　在惠倩看来，大唐不夜城的汉服体验之所以受欢迎，一是因为丰厚的文化底蕴，二是因为独特的建筑风格。游客身穿汉服，行走在唐代文化主题和建筑风格的街区，非常自然地融入其中。对于很多游客来说，这是一种有趣而且难得的体验。

　　“想过能火，没想到这么火。”开业一年多来，惠倩运营的店铺整体营业额从每月几万元快速增长到每月过百万元，其中大部分订单来自线上。有时候，一场抖音直播活动就能卖出几十万元。

　　“旅游消费潜力巨大。我们将继续坚持守正创新、提质增效、融合发展，为市民和游客打造更多元化、个性化、高品质的体验，让街区更好服务美好生活，也为经济社会发展贡献更大力量。”大唐不夜城步行街负责人说。

　　旅游休闲街区是重要的旅游载体，也是城市发展的重要助力。文化和旅游部资源开发司相关负责人表示，将继续指导各地注重找准定位、科学规划、培育业态，在建设主客共享的休闲空间、提供沉浸式文旅体验、创新公共文化服务、打造文化创意产品等方面发力，更好开展旅游休闲街区建设工作，激发文旅消费更加强大的动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月26日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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