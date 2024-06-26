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国潮“出海”传递中国外贸新脉动（市场漫步）

罗珊珊
2024年06月26日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　传统文化与中国制造的碰撞，为中国外贸增添新亮色，在世界舞台上展现中国制造魅力

　　

　　在浙江采访外贸企业，一家面料企业吸引了笔者的注意。随着马面裙、新中式等国风穿搭风靡全球，该企业自主研发的提花面料与制品在海外市场销售火爆，前5月出口额超过4000万元，成功打开中东、非洲、欧洲等地市场。

　　不只是国风服饰，书画陶瓷乘着中欧班列远销欧洲，国货美妆品牌在海外社交平台吸引众多粉丝关注……传统文化与中国制造的结合，推动国潮消费品“出海”，为中国外贸增添新亮色，向世界传递着中国外贸高质量发展的新脉动。

　　国潮“出海”的背后，是中国企业与时俱进升级制造工艺的不懈努力。在江苏苏州，华佳丝绸股份有限公司在科技创新、产业升级、消费驱动等多重因素带动下，创建了一套适合企业发展的科技引领模式。企业自主研发的低龄蚕自动化养殖系统，可实现切桑、给桑、撒粉等环节的自动化、智能化。从一片桑叶、一粒茧，到一根丝再到最终产品，企业建成了高效稳定的全产业链体系，为生产优质丝绸面料提供了坚实基础。

　　国潮“出海”的背后，是中国企业守正创新增加优质供给的持续探索。无论是丝绸、陶瓷还是服饰，国潮消费品本身就具有鲜明的文化特征，被赋予丰富的文化内涵。很多企业在传承与创新中不断探索“文化+”的多维表达。与博物馆、历史街区开发文化联名款，将传统文化与当代流行艺术、现实生活需要有机结合……在前不久举办的中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，丰富精美的展品呈现出更多文化表达方式，让传统文化焕发出新的时代光彩。

　　国潮“出海”的背后，是中国企业主动应变拓展贸易方式的积极尝试。一把油纸伞，如何快速走进海外消费者的家中？在杭州海关的支持与指导下，安若素科技有限公司开展跨境电商零售出口业务，目前油纸伞的日成交海外订单近百单。跨境电商连接制造与消费，为海外消费者了解中国文化、购买中国商品打开了新窗口，也为国潮消费品“出海”提供了新渠道。据杭州海关统计，1—5月，浙江省出口文化类商品619.9亿元，同比增长12.2%。

　　国潮“出海”火热的同时，也面临一些挑战，一些国潮产品简单堆砌文化元素，产品同质化；一些企业急功近利，未能在提升产品质量上狠下功夫。要想让国潮产品在海外市场获得更多订单、开拓更大市场，企业还需向内深挖传统文化内涵，不断推出高质量的产品，向外树品牌，拓展“出海”渠道，积极开拓市场，在世界舞台上展现中国制造新魅力，让世界与中国在贸易畅通、文化交融中携手并进、共迎未来。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月26日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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