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业内：打通数据流通障碍 以智能化存储底座挖掘数据价值

2024年06月27日15:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （焦磊）数字经济时代，伴随人工智能、5G等新技术的快速发展，所涌现出的数据规模呈现爆发式增长，数据如何存储、如何智能化挖掘数据价值成为摆在行业内亟待解决的现实问题。

随着各行各业不断深化大模型应用，其中涌现出了越来越多的海量非结构化数据，跨域存储集群组合管理、数据冷热分级感知、数据跨域网流动及跨域无感知访问……多项存储关键技术亟待攻克。算力网络快速发展，不同平台、不同形态数据的融合应用需求持续凸显。

业内分析认为，AI大模型在训练和推理过程中需要保持数据贯通性，保持存储与前端算力资源匹配，同时确保数据的安全可靠，这对存储行业发展提出了更高要求。日前，曙光存储发布全球首个亿级IOPS集中式全闪存储FlashNexus、升级分布式全闪存储ParaStor，同时推出行业首个通存解决方案。

中科曙光存储科技有限公司总裁何振介绍，针对AI实际应用，曙光分布式存储可根据AI应用特点将存储技术做应用级融合，实现更多级缓冲的加速机制，进一步缩短I/O（输入/输出）时间。

部署大模型应用，加速与国内各行业深度融合，已成为赋能产业优化升级、推动生产力整体跃升的重要举措。而将各种异构或不同行业数据汇集，是利用AI挖掘数据智能价值的基础。在技术上，首先要解决数据流动的问题。

“当前，用户的数据一部分放在集中式存储上，而另一部分则放在分布式存储上。因技术架构不同，两者很难打通数据流通环节。”何振表示，考虑到长期发展的需要，曙光在技术上将集中式和分布式存储做了技术同源，突破了数据在异构存储之间的流动问题。此外，从数据的打通到数据性能的提升，再到绿色发展，曙光提供了一个整体的技术和方案。

何振介绍，曙光存储首创“通存”解决方案，借助同根同源的集中式存储资源池与分布式存储资源池，让数据无界流动，实现跨平台一键式容灾恢复、跨形态热温冷数据无感流动和跨域资源池全维度视图，以充分提升存储资源利用率，并大幅降低整体数据拥有成本。

在数字经济时代，存储是最底层的基础和关键系统。何振表示，作为存储系统的供应商，曙光给客户提供了一个性能强、高可靠、易管理的智能化存储底座，供合作伙伴将其与数据应用场景结合起来，为用户提供底座支撑。

中科曙光总裁历军表示，新技术新应用快速迭代，而算力和存力是不变的两大底层支撑，先进算力和先进存力也是曙光长期投入研发的重要业务之一。

据悉，目前，曙光存储已与运营商、AI、科教、金融、医疗、政府、能源、制造等国家重点领域客户达成深度合作，携手突破业务发展面临的数据存储挑战。

(责编：孙红丽、吕骞)
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