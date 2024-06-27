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全国首个批量化应用单机容量16兆瓦的海上风电机组项目实现并网发电

2024年06月27日18:22 | 来源：新华网
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新华社福州6月27日电（记者董建国、林善传）27日，全国首个超大单机容量的海上风电机组项目——三峡集团漳浦二期海上风电项目实现全容量并网发电。

漳浦二期海上风电项目位于福建省漳浦县海域，距离海岸线约30公里，总装机容量达400兆瓦，是我国首个全部采用13兆瓦及以上超大单机容量风机的海上风电场，其中批量化应用了6台16兆瓦海上风电机组。项目投产后，预计每年可生产16亿度清洁电能，在满足68万户家庭年用电量的情况下，减排二氧化碳约136万吨。

“16兆瓦海上风电机组在漳浦二期项目的批量化应用，对推动我国海上风电大型国产装备高质量发展具有重要意义。”三峡集团福建分公司总经理廖建新说。

2023年6月，由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组在三峡集团福建平潭海上风电场完成吊装，并于当年7月19日实现并网发电。

“受台湾海峡狭管效应影响，漳浦二期项目风资源好，如果不使用大容量机组，那是对风资源的一种浪费，而且使用大容量机组可以减少用海面积，降低开发和运维成本。”三峡集团福建分公司所属漳浦海峡发电有限公司执行董事李小清说。

业内人士认为，随着我国大容量海上风电机组的技术进步和商业化进程，我国海上风电前景广阔，已经从浅海向深远海挺进。未来海上风电将与海洋牧场、海上制氢、海上光伏等多业态融合发展，促进海洋资源综合利用发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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