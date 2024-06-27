新华社大连6月27日电 题：开放、共赢、未来——夏季达沃斯论坛传递三大信号

新华社记者于也童、唐诗凝、丁非白

世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）27日结束全部议程，在美丽的海滨城市大连落下帷幕。当前世界百年变局加速演进，全球经济发展面临重要关口。论坛期间，中外各界嘉宾相聚一堂共议“未来增长的新前沿”，从一场场思想盛宴中传递出开放、共赢、未来三大鲜明信号。

6月26日，在夏季达沃斯论坛主会场大连国际会议中心，嘉宾参与互动讨论。新华社记者章磊 摄

以开放拓边界

据国际货币基金组织等机构预测，今后几年世界经济可能维持中低速增长，总体低于疫情前水平。世界经济增长动能不足，与会嘉宾在论坛期间呼吁，只有在开放中互动交流、取长补短，才能不断拓展发展边界，发现和开辟经济增长的新前沿。

“当前仍然存在诸多地缘政治风险，要通过开放合作来实现共同发展的目标。”沙特经济和规划大臣费萨尔·易卜拉欣在论坛上表示。

面对风高浪急、更趋复杂的国际环境，中国坚持以开放的确定性应对外部环境的不确定性。继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大免签国家范围……近年来，中国政府推出的一系列扩大高水平对外开放、优化营商环境举措，让与会嘉宾纷纷点赞。

“中国通过更全面、更深入的对外开放，实现了与世界经济的高度融合。”毕马威中国咨询首席战略官蔡伟认为，高水平对外开放不仅扩大了市场准入、提升了国际合作水平，更成为深化供给侧结构性改革的关键牵引力。

6月25日，一名嘉宾（右）在论坛上查阅信息。新华社记者逯阳 摄

以合作促共赢

面对世界经济的增长困境，各国需要携手应对。世界经济论坛主席施瓦布表示，在当前复杂的国际形势下，加强国际合作比以往任何时候都更加重要。“世界经济论坛致力于继续同中国开展紧密合作，促进世界经济稳定健康发展，共同应对全球性挑战。”

从生产合作到资本入股、从产品销售到产业链融合、从深耕中国市场到开拓全球市场……论坛上，与会嘉宾畅谈对中国市场和科技创新的感知，期待与中国共享发展机遇。

参与本届论坛的美国景顺投资管理有限公司大中华地区、东南亚及澳大利亚行政总裁马丁·弗兰克说，中国在技术前沿创新发展等领域持续发力，在全球创新版图中日益发挥着重要作用。

从第10万辆到第100万辆整车下线，华晨宝马用了7年；而第500万辆到第600万辆整车下线只用了15个月。目前，辽宁沈阳已成为宝马集团全球最大的生产基地和最重要的新能源汽车中心之一。

华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩表示：“当下世界充满挑战与变革，也蕴含机遇和可能，合作与创新是应对挑战的最佳路径。”

“中国是霍尼韦尔的重要市场，我们通过一系列立足本土的产品开发和创新来满足中国客户的要求。”霍尼韦尔智能工业科技集团副总裁兼中国总经理柴小舟认为，中国巨大的市场包含多样化的应用场景，企业的创新需要这些场景来验证和实现，“这体现了中国市场对世界的重要性。”

中国技术、中国模式也在海外溢出中带来共赢。“过去10年，中国质优价低的光伏产业，让全球许多地方享受了最清洁、最安全和最可获取的能源，让‘有阳光就有电’变成了现实。”天合光能股份有限公司董事高海纯说，特别是一些发展中国家，普通民众在自家房顶安装光伏就有收益，从中国成熟的分布式发电模式中获得了红利。

6月25日在夏季达沃斯论坛主会场大连国际会议中心拍摄的开幕式现场。新华社记者李钢 摄

以创新赢未来

在本届夏季达沃斯论坛中，以人工智能、量子计算等为话题的论坛引发高度关注，聚焦前沿技术的论坛几乎场场爆满。多位与会嘉宾认为，未来产业将是全球经济增长的最活跃力量，以人工智能、生物技术、绿色能源等为代表的技术突破，将创造具有高成长性的新赛道新业态。

当前，中国加快培育新质生产力，既为中国经济发展增添了强劲动力，也为各国企业创造出更大合作空间。

国际政策咨询公司Policy Nexus汇策创始人兼首席执行官刘天逸表示，对于人工智能、信息技术等相关科技产业而言，中国拥有绝大多数行业的垂直细分领域与丰富的解决方案应用场景，“这在世界上其他地方从未见过，相信将为全球人工智能技术应用与产业发展提供广阔机遇。”

“人工智能的发展需要大量数据，中国庞大的市场将催生大量应用场景，从而产生海量数据，这让中国在人工智能发展领域拥有了更多机遇。”东软集团创始人、董事长刘积仁说，“作为创新的沃土，中国将以创新赢未来。”

当前中国持续推动高质量发展，正通过自身的“稳”与“进”，与世界分享发展的广阔机遇。与会嘉宾普遍对中国经济发展前景充满信心，在论坛上表达了一个共同的声音——与中国同行就是与机遇同行。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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