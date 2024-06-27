新华社大连6月27日电（记者张博群）世界经济论坛第十五届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）顺利结束全部议程，于27日在美丽的海滨城市大连落下帷幕。

以“未来增长的新前沿”为主题的本届夏季达沃斯论坛，吸引了全球100多个国家和地区的1700余名各界代表参会，就“全球新经济”“中国和世界”“人工智能时代的企业家精神”“产业新前沿”“对人进行投资”“气候、自然与能源的相互联系”等六大方向进行探讨。

人工智能、绿色转型、前沿创新是本届夏季达沃斯论坛讨论的热点话题。与会嘉宾认为，创新正给全球带来实实在在的发展机遇，未来产业将是全球经济增长的最活跃力量，以人工智能、生物技术、绿色能源等为代表的技术突破，将创造具有高成长性的新赛道、新业态。

与会嘉宾认为，中国积极发展新质生产力，推动高质量发展，不仅增强自身发展的韧劲和底气，也为全球经济增添新的活力，为各国企业提供更多合作机会。

闭幕式上，世界经济论坛执行董事米雷克·杜谢克宣布，第十六届夏季达沃斯论坛将于2025年在天津举办。天津市副市长朱鹏说，天津将精心筹备，接续奋斗，努力呈现一届特色鲜明、精彩纷呈的盛会。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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