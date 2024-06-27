新华社北京6月27日电 题：把蕴藏的巨大消费潜力释放出来——国家发展改革委解读《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》

新华社记者陈炜伟

国家发展改革委等部门制定的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》近日对外发布。文件部署了哪些重点任务？培育消费新增长点有哪些机遇？国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人接受了记者的采访。

问：文件出台的背景是什么？

答：促进消费稳定增长，关键是要把蕴藏的巨大消费潜力释放出来。消费新场景是消费新业态、新模式、新产品的系统集成，对促进消费提质升级，更好满足人民高品质生活具有重要意义。

从需求侧看，我国有全球规模最大、成长性最好的中等收入群体，孕育着大量消费升级需求。围绕居民吃穿住用行等传统实物消费和服务消费，培育一批智能、绿色、健康、安全的消费新场景可以起到很好的引领示范作用。从供给侧看，以消费升级为导向的产业升级正在提速，产业体系对智能化、共享化、网联化等新形态和新模式的支撑有望进一步增强。打造消费新场景有助于更好顺应消费场景变化新趋势，推动以高质量供给引领和创造市场新需求。

在前期工作基础上，按照党中央、国务院部署要求，国家发展改革委研究出台措施，与已出台的消费专项支持举措形成合力。

问：文件部署了哪些重点任务？

答：文件围绕餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商品消费、健康养老托育消费和社区服务消费等方面制定一系列政策举措，旨在加速推动消费场景应用升级和数字赋能，进一步培育和壮大消费新增长点。

一是培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域，鼓励因地制宜挖掘地方特色美食资源。提供高适配用餐服务，更好满足婴幼儿、孕产妇等人群多样化需求。支持餐饮消费智能升级，推进餐饮经营主体数字化改造。

二是培育文旅体育消费新场景。深化旅游业态融合创新，积极发展冰雪旅游、海洋旅游等业态，鼓励发展旅游专列等旅游新产品。推动城乡文旅提质增效，引导和扩大体育休闲消费。优化入境旅游产品和服务，提升入境旅游便利水平。

三是培育购物消费新场景。推动购物消费多元融合发展，打造商旅文体融合的新型消费空间。利用新技术拓展购物消费体验，推动信息消费示范城市建设。

四是培育大宗商品消费新场景。拓展汽车消费新场景，打造高阶智能驾驶新场景。丰富家装家居消费场景，推进室内全智能装配一体化和全屋智能物联。

五是培育健康养老托育消费新场景。加快消费场所适老化改造。鼓励养老机构与医疗卫生机构通过毗邻建设、签约合作等方式满足老年人健康养老服务需求。探索社区、家庭互助等托育服务新模式。

六是培育社区消费新场景。支持社区盘活现有闲置房屋场所，推动养老育幼、邻里助餐、体育健身、健康服务、家政便民等服务进社区。推进农村客货邮融合发展，完善县乡村三级快递物流配送体系，优化农村社区消费环境。

问：从中长期看，培育消费新增长点有哪些机遇和趋势？

答：近两年，我国消费需求不断释放，消费市场稳步回暖。从中长期看，消费的发展机遇和趋势中，“四新”值得关注：

人民对美好生活的向往带来消费新需求。从国际经验看，当人均GDP迈过1万美元大关时，消费升级的进程会显著加快。我国有14亿多人口，人均GDP超过1.2万美元，随着我国人均GDP的提升和中等收入群体的扩大，消费升级步伐有望进一步加快。

科技革命创造消费新供给。当前，科技革命和产业变革加速演进，大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术手段不断涌现，数字技术、数据要素正在深刻改变人类生产和消费，这将为消费供给迭代升级提供众多新机遇。

人口结构变化蕴藏消费新动能。随着我国居民人口结构变化和社会需求转换，服务消费快速增长，同时，年轻群体逐渐成为消费主力，个性表达和沉浸体验消费开始受到青睐。

农村消费升级释放消费新潜力。随着农村消费环境改善、消费渠道完善，城乡消费市场融合水平不断提升，将带动优质消费品下乡及特色农产品进城，有助于释放农村消费潜力。

问：如何推动文件各项任务有效落实落地？

答：文件涉及部门较多，政策的落实落地需要各部门和地方共同努力。国家发展改革委将会同有关部门，充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度作用，协调推进跨部门协作，压实落实机制，形成工作合力，推动各项措施早落地、早见效。同时，鼓励各地总结打造消费新场景培育消费新增长点的好经验好做法，充分发挥先进地区、优秀企业的示范引领作用，引导形成积极消费预期。此外，及时协调解决政策落实中的难点、堵点问题，持续完善相关措施。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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