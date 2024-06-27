新华社北京6月27日电（记者黄韬铭、周圆）《矿山安全先进适用技术及装备推广目录（2024年）》和《矿山安全落后工艺及设备淘汰目录（2024年）》近日发布。本次推广目录共44项，涵盖重大灾害治理、智能化建设、应急救援等方向；淘汰目录共10项，主要包括运输、供电、爆破等。

这是记者27日从国家矿山安全监察局召开的新闻发布会上获悉的。

国家矿山安全监察局副局长周德昶介绍，矿山安全落后工艺及设备是指安全性能差、可靠性低，严重危及矿山生产安全的技术、工艺、材料、装备，目录具有强制性，矿山企业必须严格执行。淘汰目录所征集的对象主要是三类，一是因技术落后、自身缺陷等原因引发过事故；二是安全可靠性差且存在重大安全隐患；三是已经在相关行业领域明令禁止使用。

矿山安全先进适用技术及装备是指安全性能优良、智能化程度较高或实用性强，能在矿山灾害防治、监测预警、应急救援和安全监管监察等方面发挥重要作用的技术、工艺、材料、装备。

自2006年以来，推广目录已经发布了6批266项先进适用技术、装备，淘汰目录发布了8个批次121项落后工艺和设备。

据了解，推广目录以及淘汰目录今后每年都计划发布。下一步，国家矿山安全监察局将指导各地矿山安全监管监察部门和广大矿山企业落实好“两个目录”，深入分析制约矿山安全高质量发展的技术难题和重点，开展深部开采重大灾害治理工程试验，加快矿山智能化建设，进一步提升风险监测预警能力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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