王丹 程晨 刘发为

池水清清，锦鲤游弋，岸边绿树成荫，时有斑鸠展翅，飞落在池塘边、树梢头……抬头一望，不远处便是钢铁森林一般的石化设备。岸边的一块屏幕显示实时环境监测数据，污染物浓度远低于国标，这家石化企业排出的“废水”能养鱼！是否颠覆你对化工企业的认知？

6月30日，记者跟随“高质量发展调研行”江西主题采访团来到中国石化九江分公司（以下简称“九江石化”），探访“不让一滴油污入长江”的故事。

石化塔罐与池中锦鲤 汪光华 摄

正值汛期，一场雨后，站在九江石化储运运行部2号码头上远眺，可见江水浩荡，碧空如洗。长长的银色管道整齐排列，从岸边伸向码头。

码头，于九江石化而言是原料进口、产品外运的重要节点，也是实践“绝不让一滴油和超标污水流入长江”承诺的最前沿。码头边，两只输油臂高高矗立，避免了以往金属软管与轮船相接时可能造成的摩擦。“看到漂在江面上橙色的带子了吗？那是我们的围油栏。管线陆域和水域交接的地方，我们安装了远程紧急切断阀。”九江石化储运运行部副总工程师胡荣江告诉记者，油品码头隐患治理，只是九江石化助力打造长江最美岸线的一个缩影。

九江石化 汪光华 摄

据了解，2012年至今，九江石化在环境保护治理上，累计投入约26亿元，实现了外排废水、有控废气达标率100%，固废合规处置率100%。

实施1.9公里码头岸线环保综合整治，积极推进绿色生态港口建设，完成油品码头DCS系统改造、油品码头环保隐患治理；瞄准“净零”排放目标，强化源头污污分流、污污分治，实现污水排放量和排放浓度双下降；实施智能管控，打造安全港口，对油品装卸过程进行实时监测，确保不让一滴油落入长江……厂区外，绿色生态港口呵护长江生态；厂区内，花园式工厂愈发绿色智能。

九江石化智能工厂 李涛渊 摄

在九江石化生产区，生产装置上布满了细长的管线，如同人体的神经网络，监控着每个生产环节的“风吹草动”。通过这些管线，主控室实时接收数字信号，准确研判调度生产情况。

在检验计量中心，几十台国产检验设备正在运作。大屏幕上显示着排放水和国标水的对比值。“过去分析一个汽油样品的物性，多台仪器同时开启，至少也有1小时才完成。”该中心高级工程师桂玉英说，如今团队研发的汽油快评技术上线后，20分钟，相关分析工作可以自动完成，耗费的样品量只有过去的千分之一。相关数据如今也实现自动采集，这是企业数智改造的成果之一。

以智能化、数字化改造加快绿色发展，可推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变，打造真正的无废工厂。

“芳烃联合装置现场的防泄漏垫片，就有108个。”芳烃运行部副总工程师付小苏介绍，其中46个实现远程数据实时监测。一旦有问题发生，“预警点位、储灌液位都一目了然，所有报警可在30分钟内处理完毕。”

2012年，九江石化开始建设“智能工厂”，如今，公司仪表装置自控率达98.06%，生产数据自动采集率达98%以上，运行成本降低22.5%，有效提高企业核心竞争力。

中国石化第三代芳烃技术首套工业应用装置——九江石化89万吨年芳烃联合装置一次开车成功。宋小勇 摄

十来年，为避免出现单一炼油后续发展动能不足的问题，九江石化持续推动从石油化工到炼化一体的转型升级。目前，九江石化150万吨/年芳烃及炼油配套改造项目正紧锣密鼓推进，将采用先进可靠、绿色低碳工艺，大幅度提高绿色能源利用比例。去年以来，两个兆瓦级分布式光伏发电项目相继建成投用，“未来，我们将用3至5年时间建设100万至200万千瓦新能源发电能力，完全满足150万吨/年芳烃及炼油配套改造项目绿电需求，推动芳烃产业链成为行业绿色低碳发展标杆，让产业‘绿’意更浓、高质量发展底色更亮。”九江石化生产经营部副经理赵宏表示。

(责编：王震、陈键)

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