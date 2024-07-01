人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展调研行 | 在九江石化，探访“不让一滴油污入长江”的故事

王丹 程晨 刘发为
2024年07月01日13:30 | 来源：人民日报客户端
小字号

池水清清，锦鲤游弋，岸边绿树成荫，时有斑鸠展翅，飞落在池塘边、树梢头……抬头一望，不远处便是钢铁森林一般的石化设备。岸边的一块屏幕显示实时环境监测数据，污染物浓度远低于国标，这家石化企业排出的“废水”能养鱼！是否颠覆你对化工企业的认知？

6月30日，记者跟随“高质量发展调研行”江西主题采访团来到中国石化九江分公司（以下简称“九江石化”），探访“不让一滴油污入长江”的故事。

石化塔罐与池中锦鲤 汪光华 摄

石化塔罐与池中锦鲤 汪光华 摄

正值汛期，一场雨后，站在九江石化储运运行部2号码头上远眺，可见江水浩荡，碧空如洗。长长的银色管道整齐排列，从岸边伸向码头。

码头，于九江石化而言是原料进口、产品外运的重要节点，也是实践“绝不让一滴油和超标污水流入长江”承诺的最前沿。码头边，两只输油臂高高矗立，避免了以往金属软管与轮船相接时可能造成的摩擦。“看到漂在江面上橙色的带子了吗？那是我们的围油栏。管线陆域和水域交接的地方，我们安装了远程紧急切断阀。”九江石化储运运行部副总工程师胡荣江告诉记者，油品码头隐患治理，只是九江石化助力打造长江最美岸线的一个缩影。

九江石化 汪光华 摄

九江石化 汪光华 摄

据了解，2012年至今，九江石化在环境保护治理上，累计投入约26亿元，实现了外排废水、有控废气达标率100%，固废合规处置率100%。

实施1.9公里码头岸线环保综合整治，积极推进绿色生态港口建设，完成油品码头DCS系统改造、油品码头环保隐患治理；瞄准“净零”排放目标，强化源头污污分流、污污分治，实现污水排放量和排放浓度双下降；实施智能管控，打造安全港口，对油品装卸过程进行实时监测，确保不让一滴油落入长江……厂区外，绿色生态港口呵护长江生态；厂区内，花园式工厂愈发绿色智能。

九江石化智能工厂 李涛渊 摄

九江石化智能工厂 李涛渊 摄

在九江石化生产区，生产装置上布满了细长的管线，如同人体的神经网络，监控着每个生产环节的“风吹草动”。通过这些管线，主控室实时接收数字信号，准确研判调度生产情况。

在检验计量中心，几十台国产检验设备正在运作。大屏幕上显示着排放水和国标水的对比值。“过去分析一个汽油样品的物性，多台仪器同时开启，至少也有1小时才完成。”该中心高级工程师桂玉英说，如今团队研发的汽油快评技术上线后，20分钟，相关分析工作可以自动完成，耗费的样品量只有过去的千分之一。相关数据如今也实现自动采集，这是企业数智改造的成果之一。

以智能化、数字化改造加快绿色发展，可推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变，打造真正的无废工厂。

“芳烃联合装置现场的防泄漏垫片，就有108个。”芳烃运行部副总工程师付小苏介绍，其中46个实现远程数据实时监测。一旦有问题发生，“预警点位、储灌液位都一目了然，所有报警可在30分钟内处理完毕。”

2012年，九江石化开始建设“智能工厂”，如今，公司仪表装置自控率达98.06%，生产数据自动采集率达98%以上，运行成本降低22.5%，有效提高企业核心竞争力。

中国石化第三代芳烃技术首套工业应用装置——九江石化89万吨年芳烃联合装置一次开车成功。宋小勇 摄

中国石化第三代芳烃技术首套工业应用装置——九江石化89万吨年芳烃联合装置一次开车成功。宋小勇 摄

十来年，为避免出现单一炼油后续发展动能不足的问题，九江石化持续推动从石油化工到炼化一体的转型升级。目前，九江石化150万吨/年芳烃及炼油配套改造项目正紧锣密鼓推进，将采用先进可靠、绿色低碳工艺，大幅度提高绿色能源利用比例。去年以来，两个兆瓦级分布式光伏发电项目相继建成投用，“未来，我们将用3至5年时间建设100万至200万千瓦新能源发电能力，完全满足150万吨/年芳烃及炼油配套改造项目绿电需求，推动芳烃产业链成为行业绿色低碳发展标杆，让产业‘绿’意更浓、高质量发展底色更亮。”九江石化生产经营部副经理赵宏表示。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 我国网购用户超9亿人 数字消费加速向“新”
　　（海报设计：实习生周文卿）.…
2024年全国铁路暑期运输今日启动 预计发送旅客8.6亿人次
　　人民网北京7月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月1日，为期62天的2024年全国铁路暑期运输启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部