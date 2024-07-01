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2024年全国铁路暑期运输今日启动 预计发送旅客8.6亿人次

2024年07月01日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月1日，为期62天的2024年全国铁路暑期运输启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次。

国铁集团运输部相关负责人介绍，今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛，铁路客流将保持高位运行，铁路部门精心制定暑期旅客运输工作方案，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，努力为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供可靠保障。

一是加大运力投放，满足旅客出行需求。在实施三季度列车高峰运行图的基础上，每日安排增开临时旅客列车276列，较2023年同期增加128列，日均计划安排开行旅客列车约11500列。用好池州至黄山高铁、日兰高铁庄寨至兰考段、兰张高铁兰州至武威段等新线能力和京广高铁全线高标运营成果，增加部分区域客运能力。科学分析铁路12306售票和候补购票大数据情况，动态掌握旅客出行需求，采取加开临时旅客列车、动车组重联、普速列车加挂车厢等方式增加热门方向运力，安排进京、进沪、进穗旅客列车满编组运行。

二是优化便民服务，提升暑期旅行体验。用好铁路12306候补购票、在线选铺等服务功能，兼顾长途和短途旅客出行需求，科学制定售票策略，及时发布旅行服务信息，提升购票体验。积极推广计次票、定期票、旅游套票等新型票制服务，提升铁路畅行码、“静音车厢”、便捷换乘、互联网订餐等在途服务效率和品质，加强卧具备品更换清洗，做好站车卫生保洁，保障空调、供水等基本服务，提升列车餐饮服务品质，努力为旅客提供“一盒好饭”。

三是做好货运保供，服务经济平稳运行。发挥铁路集中统一调度指挥优势，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道，加大万吨列车开行力度，全力保障煤炭运输，对发电企业用煤需求实行运力倾斜，为各地“迎峰度夏”提供保障。做好粮食、化肥、抢险救灾物资等国计民生重点物资运输，开辟“绿色通道”，确保重点物资快速送达，服务人民群众生产生活。加强国际联运组织，高品质开行中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链稳定畅通。

四是强化风险防控，保障铁路安全畅通。加强铁路防洪重点处所的巡守监护，对线桥隧涵、通信信号、牵引供电、动车组、机车车辆等主要设备设施进行全面排查整治，确保状态良好。坚持生命至上、安全第一的原则，积极应对强降雨、大风等极端天气和自然灾害，动态优化旅客列车开行方案，采取停运、限速、迂回等措施，主动规避风险。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询列车开行信息。

(责编：王连香、高雷)
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