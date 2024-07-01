人民网记者 黄盛

“总部+区域科创中心+科技支行”的专业组织架构在大型银行普遍建立；知识产权质押贷款持续增量扩面，2023年全国专利商标质押融资额同比增长75.4%；“创新积分贷”在国家高新区推广落地，“科技人才贷”规范发展；跨境融资便利化试点、合格境外有限合伙人（QFLP）外汇管理试点稳步推进……

近年来，我国科技金融政策配套不断健全，支持科技创新的金融政策工具更加完善和精准。但我国当前总体金融结构仍然以银行信贷等间接融资为主，调整优化信贷投向结构成为提升科技创新金融支持广度和强度的重要方面。

为此，中国人民银行等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（以下简称《工作方案》），围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。主要包括：支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制；建立科技型企业债券发行绿色通道；强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能；将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道；打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟等。

业内人士表示，《工作方案》的一系列举措是丰富完善科技金融市场生态、打好金融服务“组合拳”的表现。

“与多元创新生态相对应，科技金融也是一个生态系统，涉及金融体系内部各类机构衔接协作、金融体系与科技体系相互配合，产生‘1+1>2’的化学反应。”中国人民银行市场信贷司相关负责人对此表示，要顺应科技型企业和产业培育具有较长周期、科技创新融资需求多元等规律，立足我国金融结构特点，进一步增强金融市场的多层次性，推动资本市场各板块、大中小银行差异化发展，形成功能互补。

素喜智研高级研究员苏筱芮向记者表示，《工作方案》围绕科技金融的多项重点工作进行了部署，培育支持科技创新的金融市场生态，不仅有助于系统化赋能科技型成长企业、持续优化金融服务成效，而且有利于银行业机构从全局视角着眼，针对科技型企业的具体需求提供精准服务。

招联首席研究员董希淼向记者说，需要深化金融供给侧结构性改革，完善各类金融机构定位，强化市场规则，打造现代金融机构和市场体系，为科技型企业提供优质服务。《工作方案》一系列有针对性的工作举措，有利于培育支持科技创新的金融市场生态，进一步增强金融市场的多层次性，助力科技型企业发展壮大。

中国人民银行也表示，将与有关部门建立工作联动机制，加强信息共享和政策协同，深入开展科技金融服务能力提升专项行动，搭建经验交流和研讨平台，推动《工作方案》各项举措落到实处，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

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(责编：郝帅、高雷)

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