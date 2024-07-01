人民网记者 王绍绍

从“手工作坊”到智能制造全自动工厂，从“零基础”攻关到助力大国智造……智能制造作为新一轮科技革命和产业变革的核心技术和建设现代化产业体系的新动能，正推动我国企业探索智能制造新的发展方向，让智能生产的应用场景更加丰富。

近年来，一大批聚焦细分市场、掌握关键技术、创新能力突出的创新型企业竞相涌现，积极参与“卡脖子”技术攻关，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。

在福建，“5G+工业互联网”技术正在全方位、多角度赋能当地产业发展，助力打造一套智能制造的体系架构。

走进宁德时代“灯塔工厂”生产车间，中央智慧工艺感知控制系统配合人工智能自动管理，实现涂布参数实时调整；增强现实专家系统如同“千里眼”，技术人员佩戴AR/VR眼镜，生产操作现场与指挥后台实现实时同步交互；超高速运动全量视频流AI质量检测+JIT物流技术应用，实现无延迟采集传输，劳动生产率提高75%，年均能源消耗降低10%……

有关负责人介绍，通过在材料研发、产品研发、工程设计、测试分析、智能制造、信息系统、项目管理等全流程进行技术创新，当地储能电池产业正在向数智化加速转型，实现市场应用的集成创新。

今年以来，我国工业发展总体呈现快速回暖趋势，内生动力持续增强，企业发展质量不断改善。国家统计局数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%，其中制造业实现利润总额19285.7亿元，增长6.3%。

相关企业主动“拥抱”智能科技，引领现代化产业体系的转型升级。在泉州晋江的盼盼食品智能车间内，面包原材料进入搅拌机后，就开始了一段“自动生产之旅”，从和面、成型、烘焙、冷却，到最终包装，5G系统和硬件设备赋能传统工厂实现全流程环境智能管控；在安溪铁观音的5G智慧茶园里，几十个传感器实时监测茶园内的气压、光辐射总量、茶树长势等数据，智能系统经过快速计算和分析，将实时数据可视化回传至监控室大屏……

近年来，我国智能制造“产学研用”融通创新进程不断加快，助力关键技术应用创新与产业化发展。在福建福州，福耀玻璃工业集团联合多所高校共同开展数字智能制造合作项目，推进汽车玻璃智能制造技术创新研发，实现核心技术100%自主可控，成功解决了行业13项“卡脖子”技术难题。

在大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术全面赋能的当下，科技成果的落地转化，多样性、差异化的经济生态，正在成为我国经济韧性的重要保障。业内专家表示，下一步，要加快推进工业大数据应用创新，全面推广应用智能生产线、数字化车间、智能工厂，加速行业级别工业云向工业互联网平台转换。

(责编：郝帅、高雷)

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