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人民网人民创投发布第二代智慧党建云平台

2024年07月01日14:15 | 来源：人民网
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6月29日，由人民网人民创投创新孵化的第二代智慧党建云平台产品（下称“第二代云平台”）在人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）正式发布。新一代云平台进一步结合基层党建工作的实际需求，以“提升活力、提高效率”为目标，将AI技术与人民网优质内容充分整合，为基层党支部的管理和学习工作带来全新的体验。

据相关负责人介绍，新一代云平台深度聚焦于基层党建“三会一课”场景，在展示和传播功能的基础上，更加突出“用”的体验，将AI技术应用于会议活动组织、课件辅助生成、问卷生成、会议记录、党课分享的工作环节，将明显提升相关工作的开展效率。

相关负责人指出：“做好智慧党建，新技术应用只是其中一方面，更关键的因素则在于具备优质、安全内容的可持续供给能力。而人民网在技术和内容方面兼具综合优势。”据悉，新发布的云平台不仅集成了人民网“习近平系列重要讲话数据库”“主流价值观语料库”等权威内容信息，还将结合理论和时事热点每月定期推送学习参考资料。

据了解，第二代云平台不单是一块展示大屏，而是运用“实时协同”技术将大屏、PAD、手机、PC和笔记本电脑等各类终端进行有机整合，充分考虑了基层党组织工作在不同环节、不同场景、不同群体的功能需求，进一步提升工作的便捷性。

在当天活动现场，人民创投还与武汉攀升科技举行了“第二代人民网智慧党建云平台湖北省合作伙伴的签约仪式”。双方未来将发挥各自优势，围绕软硬一体化、柔性定制、区域推广等携手开展系列合作。

(责编：董童、高雷)
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