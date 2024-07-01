人民网记者杨曦

国家统计局日前发布数据显示，6月份，与上月持平，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，景气度基本稳定。

从生产端来看，制造业企业生产继续保持扩张。6月份，制造业PMI中生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。从需求端看，制造业订单指数较5月而言，基本持平。

中国物流信息中心分析师文韬表示，今年上半年我国经济整体保持稳定恢复主基调，1至6月制造业PMI均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点。“各月指数虽有所波动，但是生产保持稳中有增、产业结构持续优化、大型企业稳定向好的发展态势较为明朗。”

值得关注的是，6月装备制造业和高技术制造业景气表现亮眼，新动能培育进一步加快。其中，高技术制造业PMI为52.3%，比上月上升1.6个百分点，连续8个月保持在扩张区间；装备制造业PMI为51.0%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月保持扩张。这表明制造业转型升级持续推进，新质生产力继续发展壮大。

此外，制造业企业对市场发展的预期也保持乐观，6月份，生产经营活动预期指数为54.4%，较上月上升0.1个百分点，今年以来持续运行在54%及以上。分行业看，农副食品加工、金属制品、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%以上较高景气区间，企业对行业发展信心较强。

展望下阶段，业内分析认为，稳增长政策或将进一步加码。与此同时，随着政策的进一步落实落地落细，相关政策效能将进一步释放，持续助力实体经济发展。

“今年以来，多项稳增长、促回升政策靠前发力，成效不断显现，逐步增强了经济回升力量，同时要特别注意需求收缩问题仍然突出。” 国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示，当前正处于推动经济全面回升的关键阶段，需加大宏观经济政策逆周期调节力度，加快使需求收缩转向需求扩大。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，7月制造业PMI指数有可能继续处于收缩区间，但收缩幅度会有所缓和。近期政府债券发行明显提速，各地大规模设备更新和耐用消费品以旧换新措施正在落地，加之在促进新质生产力发展及“三大工程”全面推进带动下，制造业投资和基建投资还会保持较快增长水平，都将对制造业供需两端有一定拉动作用。

(责编：杨曦、高雷)

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