新华社天津7月1日电（记者周润健）7月1日，交通运输部北海航海保障中心首次开通北极航线海上安全信息播发业务，该业务由天津海岸电台通过中高频单边带无线电话播发，内容包括北极航线重点海域的海冰实况监测和气象预报信息。

北极航线海上安全信息播发业务所提供的内容，由天津海岸电台和天津海洋中心气象台联合制作研发，通过融合风云气象卫星以及多种气象遥测遥感卫星数据，结合北极航线实际需求，对白令海峡、德米特里·拉普捷夫海峡、维利基茨基海峡、喀拉海峡等重点海域的海冰密集度以及气象信息进行分析预测，形成北极海冰实况分布和气象预报解析报文。

天津海岸电台将在每年7月1日至10月31日期间通过单边带无线电话播发气象预报和海冰实况。

交通运输部北海航海保障中心天津通信中心有关负责人表示，北极航线海上安全信息播发业务的开通是我国关于北极航线航海保障通信研究成果的成功应用转化，填补了我国利用短波通信开展北极航线海上安全信息服务的空白，对中国籍船舶的航行安全提供了坚实保障。

交通运输部北海航海保障中心于2012年12月20日在天津挂牌运转，负责我国北海海区的航海保障服务，辖区范围覆盖山东、河北、辽宁、黑龙江、天津四省一市。

(责编：宋心蕊、卫嘉)

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