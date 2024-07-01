国家数据局：2024年数字中国发展将进一步提质提速
2024年07月01日16:51 | 来源：新华社
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国家数据局近日正式发布的《数字中国发展报告（2023年）》指出，2024年，外部环境依然严峻复杂，数字中国建设任务繁重艰巨，但我国拥有全球规模最大的数字化应用场景、强大的数字基础设施和高素质的数字人才，数字中国发展将进一步提质提速。
根据报告，当前，从国际形势看，全球数字化变革浪潮涌现，各国深入推进数字化发展战略，推动国际数字领域竞争日趋激烈，数字时代的国际格局正在加速重塑。从国内形势看，数字中国建设扎实推进，同时我国数字化发展面临数字关键核心技术仍存短板、数字化发展水平不平衡、数字基础设施有待优化升级等一些制约。
展望2024年，数字中国发展前景怎样？报告显示，2024年，数字中国建设将与我国加快发展新质生产力同频共振、协同发力，成为推动质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎，基础制度进一步优化，数字技术创新实现进一步突破，数据要素价值进一步释放，数字基础设施建设进一步提速，数字经济发展动能进一步增强，数字社会获得感进一步提升，数字领域国际合作空间进一步拓展。（记者 严赋憬）
(责编：白宇、卫嘉)
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