7月1日，优必选北京与一汽-大众达成合作，双方共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。

据介绍，在此次合作中，一汽-大众将向优必选开放其位于青岛的“国家级智能制造示范工厂”生产线应用场景，引入工业版人形机器人Walker S开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作；优必选将投入资源研发优化人形机器人在工业场景应用的产品和解决方案，助力一汽-大众提升制造工厂的智能化和无人化水平，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。同时，双方还将在工业物流机器人、供应链等多领域开展合作，助力人形机器人硬件降本，共同推进新科技新产业的发展。

此外，本次合作将充分利用优必选在人形机器人领域的技术优势和一汽-大众在智能制造领域的深厚积累。一汽-大众将进一步提升其生产自动化和智能化水平，优必选则能够将其人形机器人技术在更广泛的工业场景中得到验证和应用。

(责编：董童、李源)

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