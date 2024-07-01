奶业是国民经济的重要组成部分和助力健康中国建设不可或缺的重要产业。近年来，伊利集团党委始终坚持“非公企业要坚定不移地跟党走”，以高质量党建引领企业高质量发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以消费者需求为导向，坚持和推动创新战略，系统推进数智化升级，持续打造绿色产业链，以科技创新加速构建奶业新型生产力体系，为实现中国乳业的高质量发展递交了一份出色答卷。

创新驱动：构建从一棵草到一杯奶的创新链

伊利集团党委坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐，将创新作为驱动企业发展的重要战略。

伊利集团官方介绍，通过构建“全球智慧链”，目前集团在全球设立15个创新中心，整合海内外研发资源，开展全产业链创新合作、乳业研发前沿集中攻关，构建起“从一棵草到一杯奶、一块酪”的全方位创新链路，加速技术创新与应用转化，实现了由创新驱动的内生性增长模式。

围绕“政治核心、坚强堡垒、先锋队伍、作用发挥”四个维度，伊利集团党委紧抓基层党支部建设，结合基层党支部的业务特点，培育了“创新研发”“奶源服务”“精益生产”等一批特色党支部。这些特色党支部在产品研发与技术革新领域持续突破，共同编织了一张覆盖产业链上下游的创新网络，与消费者和产业链合作伙伴共享创新价值。

在产业链上游，伊利聚焦奶源建设与基础研发，完善“龙头企业”+“党支部”+“合作社”+“村民”的“1+1+1+N产业链党建兴农”实践，通过技术培训、资金支持及管理培训，为农牧民提供全方位创新服务，与产业链伙伴共同打造全球一流的奶源基地；在产业链中游，从研发、生产、加工到流通，通过数字化系统实现数字化研发、智能化生产、精准化全渠道交付流通的全链路数据驱动，实现全过程可分析、可追踪、可优化；在产业链下游，运用互联网思维与手段，洞察消费者需求、捕捉行业创新风向，并针对性创造更多新型营销手法和业务模式，持续为消费者提供便捷的消费体验和良好的互动体验。

数智融合：描绘奶业转型新蓝图

伊利集团党委引领公司全方位推进数字化转型和数智化升级，通过建立和完善先进的数字技术系统、优质的数字资源体系、专业的数字化人才队伍，不断提升全产业链的数字化水平，持续构建“全周期、全流程、全渠道、全链条、全域运营”的消费者数字化平台，赋能“全球健康生态圈”建设，为消费者提供更高品质的健康产品与服务。

集团专门组建了数字科技中心，搭建消费者体验平台，建立了完善的数字化产品、系统和工具，持续打造先进的数字技术系统、优质的数字资源体系、专业的数字化人才队伍，更高效、更直接、更准确地实时洞察消费者需求，倾听消费者声音，不断优化产品。集团党委充分发挥“两个先锋队”作用，通过常态化开展“青年突击队”“党员先锋号”等先进典型创建活动，发挥党支部战斗堡垒作用和党员示范引领作用，为企业的数智化转型升级注入了强劲的红色动力。如今，伊利在国内的所有工厂都实现了智能化布局，共同塑造了蓬勃发展的“数智伊利”。

此外，在积极探索和运用数字新技术的进程中，伊利始终与年轻消费群体实现同频共振，不断提升品牌与消费者之间的情感联系和互动。构建元宇宙数字孪生工厂，将实体工厂“搬”进了虚拟空间；开展“数字N+伊”生态创享计划，不断加速构建乳业数字生态圈，探索数字未来无限可能。

绿色引领：筑基奶业可持续发展新生态

伊利集团党委牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，不断探索走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

伊利引领上下游产业协同合作，积极推动整个行业向绿色、低碳的转型之路迈进。在产业上游，以降低奶牛碳排放量的育种基因编辑技术，为培育低碳核心牛群奠定了基础；通过提高奶牛饲料转化率，降低奶牛打嗝产生的甲烷排放，实现源头减碳。同时，推行以养带种、以种促养的“种养一体化”生态农业模式，推进多家牧场的光伏项目建设，实现“棚顶光伏、棚内养牛”，打造低碳牧场。

在产业链中游，伊利集团启动“碳足迹+水足迹”的“双足迹”核查，并先后打造5家零碳工厂，累计41家分子公司获得国家级“绿色工厂”认证；在产业链下游，先后推出5款“零碳产品”，带动低碳消费的全新风尚。

伊利集团党委表示，未来，将继续充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚持科技创新引领，持续推动全产业链的数智融合和绿色发展，携手更广泛的全球合作伙伴共建可持续发展生态圈，为中国奶业高质量发展注入有力动能。

(责编：曹淼、李源)

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