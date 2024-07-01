近年来，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”）着眼以高质量党建引领企业高质量发展，推进党建与业务深度融合，加快培育发展中医药新质生产力，全力以赴进行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，探索出了一条党建引领企业高质量发展的新路子。

培铸国有企业的“根”和“魂”

东阿阿胶坚持深学细悟聚共识、笃行实干谋发展，创新方法、打造亮点，推动党的政治优势、组织优势转化为企业的创新优势和发展优势，党的建设和生产经营等各项工作取得新成绩、迈上新台阶。

强化思想政治引领，培根铸魂夯实信仰之基。加强政治理论学习，用好“三会一课”、主题党日等载体，开展“书记讲党课”“送学进一线”等活动，增强政治理论学习的针对性和实效性。去年以来，公司党委开展“第一议题”和党委理论学习中心组学习26次，党员干部讲授党课76人次，17个党支部开展“三会一课”、主题党日活动600余场次。

推进基层党组织建设，凝心聚力汇集发展动能。牢固树立大抓基层的鲜明导向，按照“党的一切工作到支部”的理念，调整优化党组织设置，成立产业园党总支、药品中心党总支、健康消费品与新零售党总支，坚持同类结合、就近组合、功能聚合的原则，分别建立生产类、营销类、研发类、管理类的若干党支部。推动“一岗双责”落到实处，促进基层党建工作标准化、规范化水平进一步提高。

实施文化与产业“双轮驱动”

东阿阿胶积极扛起中医药文化传承创新的使命担当，推动文化与产业“双轮驱动”落地见效。

弘扬发展中医药文化。加强中医药文化传播，擦亮中医药民族品牌，推动中医药文化“出海”。加强中医药文化保护，组织编写《阿胶历史文化通典》，打造“中医药小八仙”文化瑰宝传承品牌，创新“冬至阿胶滋补节”文化IP；发展美食、研学、理疗一体化养生业态，打造全国研学旅行基地，年均100余万名游客接受中医药文化熏陶。

彰显文化赋能作用。“一产”聚焦毛驴产业，保障国内阿胶原料的可持续性发展，增强产业链供应链韧性和安全水平，突破毛驴养殖等30多项关键技术难题，主导制定20多项行业标准，传播中医药文化，促进全球驴产业可持续发展。“二产”聚焦阿胶及系列产品研发、制造和销售，推动“一中心三高地”研发布局落地，强化核心技术攻关，强化“产学研”战略合作，打造顶流滋补健康品牌矩阵。“三产”聚焦中医药康养体验，强化文化引领、科普教育、顾客开创，深挖中医药文化精髓，升级中国阿胶博物馆等“三园四馆”建设。

文化与产业融合发展。东阿阿胶在中医药文化传承创新、中药产业链强链补链上下功夫、花力气。开展“炼行计划”，深度覆盖20座城市，增进行业信心，带动业绩高速增长。全局谋划一二三产业融合发展，布局滋补生态圈，逐步规范提升鹿茸、人参等相关产业。

强化科技创新驱动

东阿阿胶通过系统布局研发体系、深化“产学研”合作、推动科技成果商业化产业化等举措，促进胶类中药开辟新赛道、打造新优势。

强化核心技术攻关。东阿阿胶深化阿胶物质基础和作用机制的系统研究，规划并推进阿胶品质提升工程，进一步突破阿胶临床应用瓶颈。聚焦科技创新能力提升与价值创造，加强研发投入，引进高端科技人才，整合集聚创新资源，通过研发创新解决实际问题，推动公司实现研发可持续性发展。

构建创新协同体系。推进“一中心三高地”研发布局落地，与10余位院士、国医大师，以及山东中医药大学、中国海洋大学等20多所一流科研院校推进战略合作，实现“优势互补、协同创新、共同发展”。加强学术赋能，坚持用现代科学语言将中医药疗效和作用机制讲清楚、说明白，充分释放中医药生命智慧和多维价值。赋能产业发展，加快科技成果转化，发挥东阿阿胶在胶类技术研究、市场开拓和品牌建设等方面的优势，加快拓展滋补健康领域，打造第二增长曲线。以科技创新贯穿中药全产业链，围绕“两化融合”，加快“智改数转”，推进智能制造技术迭代升级，实施全过程溯源管理和全生命周期质量管理，促进中药产业的智能化、标准化。

推进央地共建发展。助力乡村振兴，规划在山东打造优质毛驴种源输出基地，推动新疆伊犁州驴产业发展。今年6月，公司承办了由国务院国资委、工业和信息化部指导，华润集团、中国工业经济联合会主办的“中药产业链共链行动暨中医药产业高质量发展沙龙”，实现了中药产业链多方共赢，促进产业升级、科技创新和央地共建，有力推动了中医药产业高质量发展。

目前，东阿阿胶党建与业务深度融合，党建和公司生产经营等各项指标明显提升，整体发展趋势持续向好，将积极践行“健康中国”战略，聚焦科技创新能力提升，为传承发展中医药文化、守护人民健康美好生活贡献智慧和力量。

(责编：董童、李源)

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