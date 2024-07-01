在南宁邕江上的一艘红色游船上，投资者们正在参加一场别开生面的投教宣传活动。讲解员向近百名投资者代表讲解红色故事和防范非法证券期货宣传活动相关知识，并带领投资者们在船舱参观南宁红色历史图片展、展开党史知识竞赛。.整艘游船化身为邕江上移动宣传平台。

这场邕江游船投资者保护宣传活动，是平安证券在党建引领下深耕投资者教育的一个缩影。随着金融市场的快速发展和复杂性增加，投资者教育服务的重要性日益凸显。为增强资本市场内在稳定性，平安证券积极推动党建引领下的高质量投教服务，充分发挥党组织的核心作用，实现了资源有效整合，提升了投教服务的质量和水平，在提高投资者金融素养和风险防范意识等工作上，取得了一定的成效。

在数字技术创新应用的赋能下，平安证券的投资者教育模式正不断优化与完善，内容和形式也持续推陈出新。平安证券国家级互联网投教基地通过运用数字化运营手段，面向青年人、中年人、老年人三类不同的投资者群体，打造了一系列投资者想看、爱看、看得懂的精品创意投教作品，通过寓教于乐的方式帮助他们学习金融防非知识，识破金融骗局。

为加强跟投资者的互动交流，平安证券还举办了多场以防范非法证券活动为主题的直播活动，邀请了专业的投教老师和客服团队，为广大投资者剖析非法证券活动的案例，讲解防范技巧。截至6月底，今年平安证券线上投教基地已开展直播10场，覆盖人次10万人，打造趣味投教作品300个，曝光超过4000万。

此外，平安证券在内部建立起健全的投资者维权机制，设立了专门客服部门，为投资者提供咨询、投诉和维权服务。当投资者权益受到侵害时，该部门能够及时响应，为投资者提供有效的维权途径。内部定期组织防非培训帮助加强员工识别和应对各类风险的能力，既帮助员工提升职业素养，也能让员工更好地服务客户，并定期通过邮箱、企微等方式，向员工发送防非、反洗钱、金融诈骗的真实案例，提醒员工注意识别防范。同时，在打击非法证券活动方面，平安证券积极参与并配合相关监管部门的工作，一旦发现非法证券活动，立即向监管部门报告，并协助监管部门进行调查和取证。

在党建引领下，平安证券深入基层，联动各地分支机构积极开展各种丰富多彩、形式多样的投教活动。

6月15日当晚，不少深圳市民发现华南第一高楼平安金融中心亮灯滚动着“《股东来了》2024投资者权益知识竞赛活动火热开启！”字眼，而搭乘深圳1号线地铁的市民，近期也偶然搭乘到《股东来了》平安证券“智慧投保”专列，专列上“天上不会掉陷阱，风险收益难两全”等标语十分醒目。

这是平安证券助力开展线下宣传投教活动的生动体现。近期，由中证中小投资者服务中心和深圳证监局主办，平安证券、国信证券联合承办的深圳片区2024年《股东来了》知识竞赛活动正式启动。平安证券为此成立了专门的领导小组和工作小组，明确职责分工，充分调动全国各地分支机构力量，广泛联合各类社会资源，认真组织各项赛事工作，以此次活动为契机，推动保护投资者合法权益工作走深走实，助力资本市场健康稳定发展。

除了新颖的“红色文化之旅”“高楼亮灯““地铁专列”等形式开展投教宣传外，平安证券还通过“走进上市公司”“走进高校”“走进社区”“走进交易所”“走进投教基地”’等形式，进一步走近投资者，宣传理性投资、长期投资、价值投资理念，并重点关注金融知识欠缺的偏远地区，为全国各地投资者面对面地传授防非知识，打通投教的“最后一公里”，将投教工作切实地落实到基层群众。截至6月，今年平安证券全国分支机构、投教基地已开展了1152场线下活动，覆盖近9万人次，发送风险等各类警示短信超183万条。

未来，平安证券将继续坚持党的领导，持续提升投教服务水平，推动党建引领投教服务的高质量发展，为助力我国金融高质量发展、助力中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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