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推动全球新能源汽车产业合作共赢 GNEV2024召开

2024年07月02日10:35 | 来源：中国经济网
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原标题：推动全球新能源汽车产业合作共赢,GNEV2024顺利召开

6月27日至28日，由全球新能源汽车合作组织GREEM（筹）主办的首届全球新能源汽车合作发展论坛（GNEV2024）在新加坡召开。论坛以推动全球新能源汽车产业合作共赢为重点，探讨了如何把握汽车产业绿色化、低碳化、智能化的发展方向，协同共建高度国际化的开放与合作体系。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，世界各国都制定了交通转型目标，向绿色清洁的新能源转型迫在眉睫。没有任何一个国家、一个企业在新能源领域能包打天下，国际合作是大势所趋，新能源汽车的研发、制造、使用、服务全生态链都需要开放与合作，因此推动国与国之间政策、标准等方面的协同与统一十分重要，GREEM未来将致力于推动与倡导供应链、基础设施等领域的国际协作。

把握全球新能源汽车创新趋势

目前新能源汽车产业正处于快速发展阶段，市场规模和技术水平不断提升，政策支持和市场需求的双重驱动将进一步推动其未来发展。新能源汽车产业的国际合作不仅有助于促进低碳化发展和经济增长，还能优化供应链、推动技术创新、应对气候变化，并构建合作共赢的产业生态。

28日举行的高层论坛，以推动全球汽车产业可持续发展与合作共赢为中心，挖掘全球汽车产业电动化、智能化变革趋势，探讨国际产业链、供应链、技术等合作发展新模式，打造开放交流、协作共赢的发展环境，推进汽车、交通、能源协同发展，提出汽车产业全球化发展治理体系。

印尼电动汽车工业协会会长、总统办事处幕僚长General. (ret.) Dr. Moeldoko在论坛上表示，印尼在镍及电动汽车其他原材料方面有丰富的储量，而且发布了加速动力电池及电动汽车相关产业的支持政策，在电动汽车产业发展方面具有优势，未来将进一步拓展充电设施建设。

泰国工业部常务秘书办公室信息技术与通信中心主任Dusit Anantarak表示，为了实现可持续发展的目标，泰国在2017年就出台了包含氢能车、混动车、电动车以及新燃料汽车在内的下一代汽车发展战略，并为各类汽车企业营造最有吸引力的商业环境，致力于将泰国打造为亚洲汽车生产制造基地。

作为东南亚国家的制造枢纽，马来西亚也希望从电动汽车产业发展中获益。马来西亚投资发展局新加坡办事处主任Vinothan Tulisi Nathzan表示，马来西亚已出台相关发展战略，希望能将马来西亚打造成区域电动汽车制造枢纽。马来西亚还推出了激励电动汽车充电设施建设的相关措施，促进电动汽车普及，减少交通领域碳排放。

对于各国政府出台促进新能源汽车发展的政策，中国工程院院士、英国皇家工程院院士陈清泉表示赞赏，并表示政策与技术必须齐头并进，技术的创新和研发十分重要。未来，不仅充电基础设施会更广泛铺设，电池技术也会出现更多创新，而且自动驾驶技术会出现更多整合。陈清泉还表示，电动出行与“人类与自然和谐共处”的目标相一致，“电动出行，不仅仅能够让人享受到幸福感，还能够获得自由。”

张永伟表示，在当前的绿色发展背景下，全球新能源汽车发展趋势良好，而且气候行动日益紧迫，各国都将发展新能源汽车作为交通减碳的重要方式。整体上看，当前全球新能源汽车呈现“三个加速”的发展趋势：新能源汽车市场在加速扩大，新能源汽车技术在加速迭代，新能源汽车功能在加速演化。“我们预计2030年新能源乘用车渗透率将达到50%。”

作为车企代表，长城汽车(泰国)总经理崇保玉认为，尽管新能源汽车是大势所趋，但是新能源汽车不仅仅指电动汽车。长城汽车没有在纯电路线上孤掷一注，走的是纯电、混动、氢能的渐进路线，随时根据市场调整，“如果当地市场充电不方便，我们就提供可靠的智能化燃油车”。

上汽通用五菱印尼汽车有限公司总经理石国勇分析认为，在东南亚市场，金融服务非常重要，车企最好能给购车消费者提供信贷支持。在标准统一方面，他们通过在印尼成立首家电动汽车本地化生产主机厂，获得了印尼当地电动汽车标准制定领域的一定话语权。

赛力斯集团副总裁康波在论坛上表示，他们打造了跨界合作的创新模式，不断探索创新，通过智能塑造豪华，打造行业领先的品牌。

除车企外，供应链企业也在论坛上发表各自的观点。恩智浦半导体全球资深副总裁兼大中华区主席李廷伟博士表示，汽车产业正在被重新定义，未来将更加依赖芯片半导体方面的解决方案，实现“软件定义汽车”。恩智浦希望能够协助主机厂解决汽车电动化和智能化方面的痛点，帮助主机厂进一步优化车型，提升消费者出行体验。

博世泰国总经理Joseph Hong表示，目前新能源汽车产业面临着宏观环境的挑战，供应链、成本控制方面都受到了影响，市场环境变得越来越复杂。作为供应链企业，博世一直坚持与时俱进，适应市场的不断变化。

Global Foundries首席合作官、首席政府事务官Mike Cadigan表示，电动汽车的市场需求真实且巨大。他预测，得益于汽车及其他相关行业的高速发展，2030年，全球半导体市场规模有望突破1万亿美元。格罗方德半导体生态系统经过十多年的酝酿和发展，目前其晶圆代工业务已遍布全球。

作为先进企业协作与管理平台代表，飞书CEO谢欣谈及了出海企业合规的问题。他表示，企业出海，很难绕开合规问题。有些企业出海，尚未盈利，就在合规方面遭遇较大困难。“出海企业须在数据隐私与安全、跨国数据传输、数据保留期限方面有清晰的设置，才能确保合规。”

湖南京能新能源科技有限公司副董事长孙茂建表示，新能源汽车产业的全球化带动了充换电基础设施的全球化。作为充电设备生产商和方案解决商，京能希望与全球各地的本土企业展开合作，共享核心技术。

协同产业链，构建新生态体系

随着经济全球化在世界范围内推进国际分工和专业化生产，任何一个国家的产业链供应链出现问题，势必将影响相关国家的产业链供应链稳定运行。

各国如何更好地融入全球汽车产业链？企业全球化布局如何应对来自政策、突发性事件等方面的机遇与挑战？面对不确定的国际环境，如何构建兼具安全和韧性的全球汽车产业供应链体系？跨国企业应如何进行全球化布局？如何与本土企业进行协同合作？如何基于资源、产能、需求做好可持续性、创新和风险管理？这些都是行业共同关心的议题。

28日举行的全球新能源汽车产业链协同发展高端研讨会，就以“打造畅通高效、互利共赢的全球汽车产业供应链体系”为主题进行了探讨。

与会专家学者认为，要打造畅通高效、互利共赢的全球汽车产业供应链体系，需要整个供应链的参与者携手合作，共建高度国际化的开放与合作机制。专家们呼吁，应坚持汽车产业全球化发展方向，共同搭建安全稳定的产业链、供应链，促进全球汽车产业的高质量发展，为全球经济绿色低碳化及可持续发展，群策群力。

此外，28日还举行了东盟-中国智能电动汽车新生态体系构建高端研讨会。研讨会围绕新能源汽车产业跨境贸易的机遇与挑战，构建适应不同国情的智能电动汽车使用端新生态体系展开了探讨。具体探讨的主题内容包括：构建新能源汽车产业区域一体化贸易政策体系；打造互联互通的绿色智慧补能系统；探索适应新能源汽车发展的专属金融保险服务体系；共建智慧物流体系；新能源汽车售后维修服务网络与能力建设；制定互认的新能源汽车及核心零部件的检测认证标准；建立新能源二手车跨境贸易机制；构建绿色低碳的动力电池梯次利用及回收的新业态等。

与会专家学者认为，汽车行业在电动化、智能化、网联化发展的趋势下，不仅改变了传统汽车产销研用的产业格局，也为汽车后服务市场的发展带来了新的机遇。后市场与后服务端将迎来颠覆性技术变革，汽车后市场与后服务的边界也将进一步拓宽。汽车产业价值链将逐步由前端为主向后端转移，“服务化”将成为未来发展趋势。目前全球汽车贸易量在逐年增长，推动新能源汽车产业跨境贸易，以及后市场、后服务行业高质量发展，需要凝聚全球汽车人的力量，共同探索健康、可持续的发展路径。

(责编：曹淼、李源)
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