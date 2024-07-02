人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

住房城乡建设部：打造“好房子”样板，让老百姓真正享受便利舒适

2024年07月02日10:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月2日电 （记者王仁宏）近日，第21届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会（以下简称“住博会”）和第22届中国国际城市建设博览会（以下简称“城博会”）在中国国际展览中心开幕。

安居是人民幸福的基点。近年来，住房城乡建设部举全行业之力推动打造绿色、低碳、智能、安全的好房子，努力让群众能够住得健康、用得安全方便。

第21届住博会和第22届城博会在中国国际展览中心开幕。受访者供图

第21届住博会和第22届城博会在中国国际展览中心开幕。受访者供图

本届住博会以“好房子 好生活 新科技 新动能”为主题，聚焦好房子设计、建造、使用、服务等各环节技术创新和工程实践，展示国内外住宅设计建造新技术、新产品，推动科技创新成果应用，激发新动能、开辟新赛道。

住房城乡建设部党组书记、部长倪虹表示，要以科技创新推动产业创新，通过加快建筑产业化发展，充分挖掘好房子这一新赛道上的新应用场景，开辟广阔市场，创造更大价值。要提高住房建设标准，采用智能化、装配式等新型建造方式，打造“好房子”样板，让老百姓真正享受便利、感到舒适。

好房子建设离不开好小区、好社区、好城区，“四好”建设是打造宜居、韧性、智慧城市的依托。本届城博会以“人民城市 幸福家园”为主题，专题展示各地推动“四好”建设中的创新实践及惠民技术。

“要紧盯好房子建设要求，通过完善标准、政策、技术和产业体系，以好房子为基础，推动‘四好’建设。”倪虹说。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
住房城乡建设部：打造“好房子”样板，让老百姓真正享受便利舒适
　　人民网北京7月2日电 （记者王仁宏）近日，第21届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会（以下简称“住博会”）和第22届中国国际城市建设博览会（以下简称“城博会”）在中国国际展览中心开幕。 安居是人民幸福的基点。…
一图速览促进创业投资高质量发展政策要点
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部