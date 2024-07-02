人民网北京7月2日电 （记者王仁宏）近日，第21届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会（以下简称“住博会”）和第22届中国国际城市建设博览会（以下简称“城博会”）在中国国际展览中心开幕。

安居是人民幸福的基点。近年来，住房城乡建设部举全行业之力推动打造绿色、低碳、智能、安全的好房子，努力让群众能够住得健康、用得安全方便。

第21届住博会和第22届城博会在中国国际展览中心开幕。受访者供图

本届住博会以“好房子 好生活 新科技 新动能”为主题，聚焦好房子设计、建造、使用、服务等各环节技术创新和工程实践，展示国内外住宅设计建造新技术、新产品，推动科技创新成果应用，激发新动能、开辟新赛道。

住房城乡建设部党组书记、部长倪虹表示，要以科技创新推动产业创新，通过加快建筑产业化发展，充分挖掘好房子这一新赛道上的新应用场景，开辟广阔市场，创造更大价值。要提高住房建设标准，采用智能化、装配式等新型建造方式，打造“好房子”样板，让老百姓真正享受便利、感到舒适。

好房子建设离不开好小区、好社区、好城区，“四好”建设是打造宜居、韧性、智慧城市的依托。本届城博会以“人民城市 幸福家园”为主题，专题展示各地推动“四好”建设中的创新实践及惠民技术。

“要紧盯好房子建设要求，通过完善标准、政策、技术和产业体系，以好房子为基础，推动‘四好’建设。”倪虹说。

(责编：王连香、高雷)

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