原标题：第六届中国数字普惠金融大会上 网商银行展示农村金融新成果

日前，工业和信息化部2024年全国中小企业服务月第六届中国数字普惠金融大会在北京召开，聚焦数字经济与普惠金融政策，分享数字普惠金融创新实践，探讨未来发展趋势。

网商银行党委委员、三农金融服务部总经理张成柱分享了农业农村部大数据发展中心与网商银行在农村金融方面的创新合作：在隐私计算技术的应用下，将农业大数据引入金融风控，结合大山雀卫星遥感风控系统，为小农户提供秒贷秒批，随借随还的普惠金融服务。截至今年5月，超606万农户通过这一服务获得贷款额度，累计授信964亿。

据悉，农业农村部大数据发展中心承担着农业农村数据汇集管理、综合分析和整合应用的职责，积累了丰富的数据资源，具备较强的数据分析能力。定位服务三农群体和小微用户的网商银行，大山雀卫星遥感风控系统在农村金融产品创新上持续突破，双方依靠卫星遥感技术，结合气候、地理位置、行业经济度等情况，识别农户种了多少亩地、种的是什么、种得好不好，是否遭遇病虫害、洪涝灾害等，从而为农户提供贷款。“发挥双方优势，将数据要素引入金融风控，或许能为破解农村金融这一世界级难题找到一些新思路，于是有了这个项目的合作。”张成柱表示。

为了保障“数据不出域，可用不可见”，网商银行引入蚂蚁集团的隐私计算技术，搭建了一个安全的“智能保险箱”。在“保险箱”中，三农大数据与网商银行大山雀卫星遥感风控系统结合，精准刻画农户信用，评估贷款额度。

小农户是该服务的主要获益者，410万农户首次获得银行贷款额度。客户中近八成为种植面积10亩以下的小农户，为以往金融服务难以覆盖的“毛细血管”。

覆盖广和普惠之外，农村金融的便捷性也因此提升。网商银行调研显示，66%的农户因此首次获得手机贷款，抹去了“鞋底成本”。贷款额度与使用周期也更为灵活。获得服务的农户平均借款仅5000多元。在银行网点不营业的夜间，也有大量的农户获得服务。

今年5月，农业农村部大数据发展中心与网商银行的创新探索还入选国家数据局“数据要素x”典型案例。

记者获悉，网商银行“百灵”智能交互式风控系统也入选了“2024年全国中小企业服务月数字普惠金融“一起益企”创新成果及优秀案例”。

百灵是网商银行新一代的智能风控系统，将大规模人工智能技术、计算机视觉和动态企业知识图谱应用于小微金融风控。它就像一个AI信贷审批员，小微经营者可以主动通过对话框提交合同、发票、门头照、货车照片等材料，“百灵”将智能化地解析材料，评估经营者的经营状况，从而提升授信额度。

截至2023年末，百灵已经服务了超800万小微客户，平均可帮助用户提升贷款额度4.5万元。

(责编：董童、李源)

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