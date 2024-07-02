人民网记者 李栋

秋粮占全年粮食产量的3/4，是全年粮食的大头，打赢秋粮丰收仗，可有力夯实国家粮食安全基础，为经济社会稳定发展提供坚实支撑。近期，我国南方多地持续出现强降雨，北方部分地区旱情影响秋粮播种进度，南涝北旱特征明显。当前，各地区各部门全力应对高温干旱、洪涝灾害等不利影响，为秋粮丰收打牢基础。

今年入汛以来，河北省经历了严重气象干旱，平均气温较历史同期高2.2℃，平均降水量较历史同期少55.8%，给秋粮生产带来不利影响。

据了解，河北省先后印发《河北省农业重大自然灾害应急预案》《2024年农业防汛抗旱工作方案》《2024年夏种夏管应急预案》，分区域、分作物、分灾种制定农业灾害防范应对措施，明确职责分工和运行机制。

“通过强化应急保障、提高用水效率、开展技术包联指导等措施，有针对性地指导农户落实抗旱保墒措施，保障了秋粮播种和管理顺利进行。”河北省农业农村厅相关负责人说。

眼下，正是夏种灌溉用水高峰，持续高温少雨的天气对玉米等农作物的生长带来不利影响，面对近期持续的晴热少雨天气，山东省多地积极开展夏种保灌工作，提高水资源的利用效率，最大限度降低旱情对农作物的影响。

受高温天气影响，山东多地农田土壤缺墒。在鲁西南产粮重镇—山东济宁汶上县，当地通过农机合作社等农业社会化服务组织，调度大型智能指针式自动喷灌设备9组，卷盘式喷灌设备、微喷带喷灌设备各1500余套，简易小桁架移动喷灌设备2000余套，立杆式喷灌设备5000余套等投入抗旱，使“三夏”保苗更加从容。

记者从山东省农业农村厅获悉，各地正全力应对防范高温天气，把抗旱保夏种促夏管作为工作重点，组织发动群众开展抗旱浇灌、抢时播种，最大限度减少高温干旱影响，确保种足种好秋粮。

日前，农业农村部对河北、山西、山东、河南4省启动农业抗旱三级应急响应，财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金4.43亿元，支持河北等7省受灾地区重点对浇水补墒等农业抗旱措施给予适当补助。

“防抗减救”并举，用科技和服务“夺产量”。连日来，江西省宜春市宜丰县持续出现强降水天气，对当前农作物生产造成严重危害，容易导致农作物病虫害频发。

宜丰县农业农村局相关负责人介绍，为最大程度减轻农作物因灾损失，已组织农技人员深入田间地头查看灾后农作物长势，开展病虫害防治工作，并下发了灾后农作物病虫害防控技术的工作提示。通过科学分类田管，及时排水补肥、加强监测预警，做好病虫防控。针对受灾相对严重的农业经营主体或种植大户要在政策、技术、资金上做好精准帮扶服务工作。

“当前，已落实中央和省级农业生产救灾资金1.93亿元，向15个县（市、区）免费发放救灾种子14.9万公斤。向受灾县紧急派出‘一对一’工作组和巡回专家组，开展技术指导和风险排查，督促落实养根护叶、看苗追肥、力争为国家多打粮。”江西省农业农村厅相关负责人说。

在同样受到连续强降雨影响的湖南省，6月16日以来，累计降雨量688.4毫米，较常年偏多29.5%，对水稻和农业生产带来了一定的不利影响。

湖南省农业农村厅相关负责人介绍，在汛前发布农业气象灾害风险预警，督促各地提前做好防范措施。“特别是年初针对湖南省粮食生产易遭遇‘倒春寒’灾害天气，强力推广集中育秧、合理密植等技术，提早了播种时间，提升了苗情质量，一定程度缓冲了局地洪涝灾害带来的不利影响。”

“下一步，将全力抓好防汛救灾和灾后生产恢复工作。抓紧调拨8000万元省级财政农业救灾资金，支持各地抓好田间管理、设施修复、改种补种，补栏补苗，提前谋划应对可能出现的旱情。督促各地及时做好‘双抢’工作，适时抢晴收获，实现早稻颗粒归仓、晚稻适时栽插，确保粮食播种面积稳定在7135万亩以上，产量稳定在615亿斤左右。”湖南省农业农村厅相关负责人表示。

在全国层面，近日农业农村部召开防汛抗旱调度会。调度了解重点省份干旱洪涝灾害影响，对当前农业防汛抗旱工作进行再强调、再部署、再安排。

会议强调，各级农业农村部门要强化服务意识，把力量压到村居院落和田间地头，蹲点指导推动关键技术措施落实。要抓实抓细农业农村风险防控，重点关注脱贫地区受灾情况，提升防止返贫动态监测和帮扶机制的运行效率，坚决防止因灾返贫致贫，加大渔船、农机安全风险隐患排查整治力度，抓好农业安全生产，坚决守牢“三农”底线。

(责编：方经纶、高雷)

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