人民网北京7月2日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局网站消息，日前，适用于苯丙酮尿症、肾病和糖尿病等疾病的4款特殊医学用途配方食品（以下简称特医食品）被纳入优先审评审批程序。

为更好满足病患营养需求，市场监管总局设立特医食品优先审评审批程序，对罕见病类别、临床急需且尚未批准新类别等产品实施优先审评，审评时限由最多的90个工作日缩减至30个工作日，优先安排现场核查和抽样检验。

特医食品是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。特医食品对病患的疾病治疗、康复和机体功能维持等方面发挥重要营养支持作用，其质量安全关系特殊人群的身体健康和生命安全。市场监管总局下一步将进一步研究优化相关政策措施，鼓励研发新产品，持续推进健康中国建设。

(责编：郝帅、高雷)

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