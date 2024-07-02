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浙商银行揭幕“红动浙银”党建品牌墙

2024年07月02日16:11 | 来源：潮新闻
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原标题：打响党建品牌 浙商银行揭幕“红动浙银”党建品牌墙

　　7月1日上午，浙商银行举办“‘红动浙银’党建品牌墙揭幕仪式”，以此启动全行“感恩奋进、红动七月”系列活动。

　　（浙商银行供图）

　　近年来，浙商银行党委深刻学习领会中央金融工作会议等重要会议精神，鲜明提出了党的领导要在引领政治方向、人民立场、回归本源、正行向善、澎湃活力和严实根基等六个方面发挥应有作用，并据此提出做强做优政治方向、人民立场、回归本源、正行向善、澎湃活力和严实根基等“六大工作体系”和浙银青年宣讲团、金融精准滴灌、暖心帮扶等“十六个实践载体”，形成了“6616”的工作体系，全力打造“金融企业党建样本”。

　　浙商银行始终将红色底蕴根植于企业发展基因之中，提出要坚持以“红”的底色来引领和赋能全行发展，并打造了“红动浙银”党建品牌。全行各机构紧紧围绕这一党建品牌，将红色传承作为经营发展的应有担当，结合所在地特色，构建起一系列党建子品牌，以党建的“实”和“效”推动高质量发展的“稳”和“进”。

　　南昌分行党委以“党建联建”为桥梁纽带，与江西省领军企业江西铜业集团子公司江铜产融党委共同创立“党建共建、人才共育、业务共拓、专业共训、活动共谊”五位一体银企合作新路径新模式，树立了党旗领航、党建与业务齐抓共管共促的典范；在浙江大本营，杭州分行党委积极探索实践“善本金融”，形成金融顾问党员先锋队“5+3+N”工作模式经验，依托5项工作机制和3方面战略平台，推出N项特色明显、效果显著的金融产品，通过探索金融顾问党员先锋队服务“临平模式”、在全国同业中率先挂牌成立“供应链金融工厂”等举措，精准助力区域经济向上生长。

　　活动现场，浙商银行党委书记、董事长陆建强和党委副书记、行长张荣森共同按下了党建品牌墙启动按钮，党委副书记马红等行领导及机关党员代表参加活动，全体党员集体重温了入党誓词。党建品牌墙作为“红动浙银”的重要展示窗口，展示了各家机构的党建子品牌名称、品牌内涵及各机构形式多样的党建活动图片，为展现全行党建引领高质量发展良好形象提供平台，也展现出了立足浙江、辐射全国的红色发展足迹。

　　陆建强在活动致辞时指出，今年恰逢浙商银行成立20周年，回顾20年发展历程，最宝贵的经验，就是始终坚持党的领导，始终坚守“红”的底色。他强调，全行党员要牢记“初心使命”，不断提高站位、放大格局、浓厚情怀，以更高的理想追求实现更大的人生价值。要保持“奋进之势”，紧紧围绕总行党委的决策部署，当好新征程上金融向善的先锋队、智慧经营的排头兵、勤奋勇毅的模范生。要常行“善本金融”，带头践行“正行向善”文化理念，把“幸福生活践行者倡导者”“年轻人喜欢的银行”的温暖和善意实践好、传递好、发扬好。

　　据了解，今年7月，浙商银行党委全面部署开展“感恩奋进、红动七月”系列活动，将通过举办一系列有意义、有特色、有影响的活动，激励全行各级党组织和广大党员不忘初心嘱托，以感恩之心更好激发行动之力，在新征程上更好展现金融企业发展中坚力量的应有担当。（记者 吴恩慧）

(责编：曹淼、李源)
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