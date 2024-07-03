本报北京7月2日电 （记者王政）5G商用五年来，我国坚持“适度超前、以建促用”，扎实推进5G“建、用、研”协同发展，跑出了5G发展加速度。据中国信息通信研究院测算，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，有力促进了经济社会高质量发展。

5G网络从“县县通”向“村村通”持续迈进。超90%的5G基站实现共建共享，5G基站能耗较商用初期下降20%。

5G标准必要专利声明量全球占比超42%，积极为国际标准贡献中国智慧。5G轻量化、定制化基站等实现商用部署，5G工业网关、巡检机器人等一批新型终端成功研发并得到应用。

5G在采矿业、电力、医疗等重点行业实现规模复制，工业领域5G应用逐步向研发设计、生产制造等环节深入，探索出5G+AI质检等高价值应用场景。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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