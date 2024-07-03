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RCEP全面生效以来，域内产业链供应链合作愈发紧密——

区域贸易投资合作显著增长（经济新方位）

本报记者 罗珊珊
2024年07月03日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：沈亦伶
　　数据来源：商务部

　　2023年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效，世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定进入全面生效的新阶段。

　　至今年6月，RCEP全面生效已满一年，极大促进了区域内原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素的自由流动，推动逐步形成更加繁荣的区域一体化大市场，促进成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作。

　　数据显示，2023年，RCEP区域内部贸易达到5.6万亿美元，较协定正式生效前的2021年略有增长。域内产业链供应链合作愈发紧密，2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，增长29.8%，是2021年的2.2倍。

　　关税减让，企业享惠实实在在

　　对企业而言，RCEP最直接的利好体现在关税减让，货物贸易最终零关税产品数整体上将超过90%。

　　近日，入境货轮“银釜山”号载着6000吨进口苯靠泊广东惠州港东联壳牌2号码头。待深圳海关所属惠州港海关关员现场查验及取样后，该批进口苯快速卸入罐区，并通过管道直接输往中海壳牌石油化工有限公司进一步加工。

　　这是中海壳牌今年第八批享受RCEP优惠关税进口苯。公司报关经理周欣说：“以从越南进口的苯为例，进口关税从2%变为了0，可以节省近700万元成本，进口量随即提高，更好满足了国内市场对苯原料的需求。”

　　进口关税减让收获真金白银。2023年，我国企业在RCEP项下享惠进口905.2亿元，税款减让达到23.6亿元。

　　在出口环节，关税优惠提升企业竞争力，助企出海开拓市场。近日，在江苏如皋，在南京海关所属如皋海关的帮助下，梦百合家居科技股份有限公司为一批价值28万元的床垫申领了RCEP原产地证书，预计可享受进口关税优惠超2000元。

　　“RCEP实施以来，凭借海关签发的RCEP原产地证书，进口国客户节省了关税成本近253万元，这对我们维系海外客户意义重大。”公司关务经理宗桥玲介绍，“今年1至5月，公司共申领了80份RCEP原产地证书，货值超3400万元。现在，公司在全球建立了六个研发中心和生产基地，产品销售到73个国家和地区。”

　　要素畅通，经贸往来更加密切

　　经核准出口商制度是RCEP的亮点之一。获得经核准出口商资格的企业，自主签发的原产地声明与海关签发的原产地证书具有同等效力。今年以来，南京海关精准施策深入推进制度落地。1—5月，已指导江苏48家企业成功获批经核准出口商，企业自主出具原产地声明份数增长2.89倍。

　　江苏常发农业装备股份有限公司今年获得经核准出口商资质。该企业海外营销副总经理胡向宝介绍：“现在任何时间都可开具原产地声明，贸易开展更加自由便捷。该资质对提升公司形象、巩固外贸伙伴关系也有积极意义。”

　　协议全面生效以来，RCEP各成员国间进一步放宽货物、服务、投资等领域市场准入，推动原产地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等逐步统一，促进域内经济要素加快自由流动，产业链、供应链合作更加紧密。

　　中国贸促会新闻发言人赵萍介绍，今年前5个月，全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额共计28.68亿美元，同比增长2.55%；签证份数共计9.67万份，同比增长20.48%。目前已有大量企业灵活运用原产地累积规则，通过先采购中间产品降低进口成本，再在国内加工成成品外销RCEP域内市场，享受原料进口和成品出口关税“双减让”，深度参与RCEP域内产业链供应链合作。

　　RCEP生效以来，我国与其他成员国间贸易投资往来密切。货物贸易稳中有进，2023年，我国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元，比2021年增长5.3%。投资合作持续升温，2023年，我国对RCEP其他成员国非金融类直接投资流量达到180.6亿美元，同比增长26%，高于我国对全球投资增速14个百分点。

　　用足用好，提高协定利用效果

　　日前，中国（海南）改革发展研究院发布《以提升规则利用率为重点释放RCEP红利——2022—2023RCEP实施初步评估》。报告指出，原产地规则利用率是自贸协定红利释放的基础和支柱。目前，RCEP原产地规则利用率总体偏低，客观上制约了红利释放。若RCEP原产地规则的利用率明显提升，将深化区域经贸合作，进一步推动RCEP红利的释放。

　　为了让更多外贸企业用好用足RCEP等自贸协定优惠措施，5月30日，上海海关联合上海市商务委、保税区管理局等部门共同向12家企业发放了“RCEP享惠福利包”，福利包不仅包含RCEP相关政策规定，还直观地显示出企业RCEP总体享惠利用率情况、已享惠商品的享惠利用率和未享惠商品情况，并附上了针对性的点评建议。

　　“这样的福利包很及时。”华域三电汽车空调有限公司物流负责人余倬君说，“公司去年RCEP利用率是0.5%，还有很多商品没有享惠。我们会好好研究梳理未享惠商品的具体情况，在海关和地方政府的帮助下，把关税减让政策用得更好。”

　　推动RCEP高质量实施，中国贸促会已经举办RCEP经贸合作高层论坛等经贸活动数十场，RCEP线上线下培训数百场，惠及企业数十万家，出版《自由贸易协定商务应用指南》《自贸协定推广及应用优秀案例集》等实操性手册，为企业用好用足RCEP提供帮助。

　　日前，商务部印发了高质量实施RCEP的好经验好做法，围绕加强顶层设计、促进货物贸易发展、推动服务贸易和投资合作、营造良好营商环境四方面，总结提炼了28条好经验好做法，供各地参考借鉴，持续提升协定利用效果。

　　商务部有关负责人表示，下一步将充分发挥2024年中国担任RCEP联合主席国作用，引领各方高水平履约，不断提升协定在区域整体的实施效果。同时，继续为企业用好用足RCEP等自贸协定优惠措施提供支持和服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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