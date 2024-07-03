本报北京7月2日电 （记者曲哲涵）推动大规模设备更新和消费品以旧换新是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署。财政部相关负责人表示，按照《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关要求，今年以来，财政部积极研究提出一揽子财税政策措施清单，统筹安排存量政策和新增政策，用好补助资金、政府债券、税收、政府采购、财政贴息等多种工具，积极抓好贯彻落实。

在加强资金政策统筹，推动大规模设备更新方面，明确支持老旧柴油货车淘汰更新和老旧营运船舶报废更新，鼓励引导道路货运经营者加快淘汰国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰国四标准营运类柴油货车；支持内河客船10年、货船15年以及沿海客船15年、货船20年船龄以上老旧船舶加快报废更新；鼓励有条件的地方用好中央财政城市交通发展奖励资金，统筹推进新能源公交车及电池更新。同时，加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度，把数字化智能化改造纳入优惠范围，促进企业技术改造和设备更新。此外，还强化财政、货币、产业政策协同配合，实施设备更新贷款财政贴息政策，发挥好财政资金“四两拨千斤”撬动作用，助力投资和消费。

在强化中央地方协同，推动大规模耐用消费品以旧换新方面，对报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买2.0升及以下排量燃油乘用车或符合条件的新能源乘用车的消费者给予定额补贴，中央财政已预拨部分资金，支持地方启动相关工作。中央财政安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作，进一步释放新能源汽车消费潜力。中央财政还通过服务业发展资金支持开展现代商贸流通体系试点城市建设，促进完善家电等绿色回收体系，畅通家电更新消费循环，助力地方统筹推进家电等以旧换新。

在加大政策支持力度，推动大规模回收循环利用方面，中央财政设立废弃电器电子产品处理专项资金，采取以奖代补的方式，对废弃电器电子产品回收处理予以支持；研究制定对绿色产品的政府采购支持政策，扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围，推动相关产业绿色转型升级。

中央财政多措并举，各地财政部门也结合本地区实际和财力情况，积极出台支持政策、加大资金投入，印发本地区落实方案，综合运用多种方式支持大规模设备更新和消费品以旧换新，部分地方已取得初步成效。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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