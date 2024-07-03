本报北京7月2日电 （记者刘温馨）为进一步提升化工行业本质安全水平，应急管理部、工业和信息化部、国务院国资委、市场监管总局近日联合印发《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，并部署开展相关工作。

我国部分上世纪建设的化工装置设备已运行较长年限，受限于当时设计建设标准和设备制造水平，一些装置设备长期运行后腐蚀老化，安全保障能力下降，加之监测监控设施不完善、安全间距不足等问题，安全风险隐患叠加并进入集中暴露期。方案以取得危险化学品安全生产许可、安全使用许可的企业为范围，对企业中近年来排查确定的老旧装置、压力式液化烃球罐和部分常压可燃、剧毒液体储罐，根据产业政策、安全标准、安全风险等情况明确分类治理要求，实现依法淘汰一批、有序退出一批、改造提升一批。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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