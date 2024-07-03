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河北省滦平县推动规模化种植——

“乡村是发展的热土”（帮扶县驻村手记）

朱金宜 程静静
2024年07月03日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　从河北省滦平县县城出发，一路穿山过隧。40多分钟后，车子一拐，下了高速，就进入了红旗镇桥头村的地界。

　　村口的农田绿意盈盈，红旗镇党委书记金成介绍：“这片地是老范承包的，种的都是土豆。”

　　老范名叫范云红，今年59岁，是当地有名的种植大户。桥头村村支书冀海洋介绍，2016年，老范返乡务农，在滦平县红旗镇租用农户流转的土地，开始探索规模化种植。

　　凭借在外务工的经验，老范打算种植麒麟瓜。“种瓜全过程都离不开人，从铺设地膜到除草打秧，多的时候每天能有四五十人忙活，还能带动村民增收致富。”说起种瓜，老范有说不完的话。

　　临近中午，来自南白旗村的杨大姐正在大棚里忙着为西瓜整枝。

　　“这儿离我家不远，农闲的时候来干活，一天能赚两三百元。”杨大姐告诉记者，“别看好多人去打工了，地可没荒下，我们村里还有个果园子，有1000多亩地呢。”

　　在南白旗村西沟自然村的一片坡岭上，果园负责人杨士红正在为梨树疏花疏果，“最近几年，就数今年结的果最多。咱们的梨不论斤卖，论个儿卖，品质好着呢。”

　　这种梨名叫“福见喜”，成熟后颜色是粉红色的。“40片叶子为1颗梨供应养分，才能长成这样。”杨士红说。

　　红旗镇副镇长于洋介绍，这片山地上曾有一个老梨园，但种植的品种较杂，挂果率也不高。2016年，杨士红和朋友一起接手老梨园，成立合作社，并租赁同村农户的土地，通过高接换优、补植补造等方式，建起这个拥有3万余株果树的新梨园。

　　从平整土地到寻找优质品种，从供水供电到施肥打药，从补苗除草到套袋采摘，杨士红在园子里一干就是8年。起初一起创业的朋友相继退出，只剩他仍在坚持。“投入多了，有感情了，我舍不得这片园子。”杨士红说。

　　去年，得益于滦平县产业扶持政策，杨士红逐步在果园里探索林下经济发展模式，利用果树下方的空地，套种苍术450亩，养殖蜜蜂30余箱。

　　“有了蜜蜂授粉，果品质量和产量都得到提升，卖蜂蜜也能增加一份收入。”杨士红说，为鼓励发展林下经济，县里还为每亩地提供每年1000元的补贴，指导果农铺设滴灌设备、覆盖地膜，组织果农前往安国市、乐亭县等地学习中药材种植技术。

　　今年，在梨树林对面的山坡上，杨士红还尝试利用山杏的枝干嫁接培育西梅，拓展果园的种植品类。据了解，杨士红的果园已经带动周边120多名农民就业，其中21人为固定用工，人均每月增收2500元以上。

　　近年来，红旗镇引导和鼓励种植大户、专业合作社等经营主体，以租赁方式发展规模化种植，有序流转土地3500余亩，种植娃娃菜等蔬菜，高粱、玉米等粮食作物，草莓、西瓜等水果，带动临时务工1800余人次，推动农业向集约化经营转变。

　　“去年娃娃菜一出菜地就被抢收，收购价9毛钱一棵，一亩地大约有8000棵，一季菜就能赚不少钱！”在红旗镇红旗村，种植大户刘占坤看好当地无霜期长、昼夜温差大等优势，种植了600多亩娃娃菜。

　　今年，刘占坤用100亩地培育草莓苗，到了秋天，这些草莓苗将被移栽到山东等地的大棚。

　　“越干越觉得，乡村是发展的热土。”望着茁壮生长的草莓苗，刘占坤感慨，“只要肯下功夫，把地种好，土里就能生金。”

　　《 人民日报 》（ 2024年07月03日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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