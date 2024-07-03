本报北京7月2日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局近日发布一批重要国家计量技术规范，涉及定位导航、海洋观测、新能源、医疗健康等多个领域。这是新修订的《国家计量技术规范管理办法》自2024年5月1日正式施行以来，发布的第一批国家计量技术规范，将在推动精准定位导航、智能制造提质升级、支撑绿色低碳发展等方面发挥重要基础支撑作用。

在定位导航领域，《天通/北斗一体化高精度导航定位终端校准规范》《基于卫星导航的陆地定向系统校准规范》等规定了相关测量装备的计量特性要求、校准项目和校准方法，为空天、陆地、海洋定位导航系统实现高精度定位提供支撑；在海洋观测领域，《海洋资料浮标传感器校准规范》将引导各涉海部门和单位统一技术参数，提高数据可比性；在新兴产业领域，《钙钛矿太阳电池校准规范：光电性能参数》为钙钛矿太阳电池的性能评测提供统一、合理、可实现的技术依据；在医疗健康领域，《特定蛋白分析仪校准规范》为检测血清、血浆或尿液中特定蛋白含量的蛋白质分析仪提供技术依据。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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