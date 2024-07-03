本报海口7月2日电 （记者孙海天）近日，海口印发《海口市2024年促进跨境贸易便利化专项行动实施方案》（以下简称《方案》），全力开展促进跨境贸易便利化专项行动，持续提升海口跨境贸易便利化水平。

《方案》围绕进一步创新提升进出口全链条货物通关效率、优化促进外贸新动能产业贸易便利、大力支持服务贸易与货物贸易融合发展、赋能提升口岸信息化智能化水平、协同规范和降低进出口环节税费、改进提升广大企业和社会公众获得感满意度等6个方面，提出了28条具体的工作措施。

在进出口全链条货物通关方面，海口将进一步压缩检疫审批许可时长、提升鲜活农产品通关效率、优化海关预裁定管理等。在外贸新动能产业贸易便利方面，提升跨境电商支撑服务能力；扩大“零关税”清单覆盖面，简化进出口手续。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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