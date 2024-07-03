本报记者 汪志球 门杰伟

采用低功耗冷屏技术的超高清显示屏，即便长时间使用，屏幕摸上去也是“凉凉的”；激光测风雷达打向天空几束激光，便可实现对附近区域空气质量的实时检测……

近日，2024长春国际光电博览会在长春东北亚国际博览中心落下帷幕。675家国内外行业企业、高校院所、科研机构等参展，覆盖“芯、光、星、车、网”五大领域13个产业方向，一大批追“光”逐“电”的高精尖产品亮相展会，令人目不暇接。

近年来，长春市把发展光电信息产业作为培育新质生产力的重要抓手，出台《长春市进一步加快科技创新发展的若干意见》《长春市光电信息产业星光培育三年行动计划》等，进一步整合政产学研用孵金力量，搭平台、引项目、育企业、建生态，为科技攻关提供更优条件，为人才培养搭建更大平台，为产品应用创造更多场景，推动光电信息产业做大做强。

作为光电信息产业从业者，珩辉光电测量技术有限公司总经理常帅对政策的推动力有直接感受。“我们企业成立于2022年6月，当年底就得到了吉林省科技投资基金和长春市长兴基金的支持，帮助我们把高校的科研成果引入企业，推动产业发展。”常帅说，如今企业入驻长春市芯光产业园，园区内基础设施完善，企业还聘请了两位长春理工大学的教授做“科创专员”，企业的市场竞争力不断增强，今年营收预计超5000万元。

2021年12月，长春净月高新区与长春理工大学签订协议共建芯光产业园，依托长春理工大学光学学科优势，聚焦光电信息等领域，先后吸引了光谱芯片、半导体激光器、精准医学、光电医疗设备类等企业和项目团队入驻。“我们通过优惠政策、创业培训、对接企业等全链条服务，推动企业快速成长。”芯光产业园负责人殷大鹏说，园区目前已入驻科技生产型企业54家、科技服务型企业8家，其中高新技术企业16家、专精特新企业9家。

如今，长春光电信息领域企业亮点频现——长光卫星技术股份有限公司成功发射实现108颗“吉林一号”卫星在轨运行，建成了全球最大的亚米级商业遥感卫星星座；长春长光辰芯微电子股份有限公司研发的CMOS图像传感器在工业检测、生命科学、天文等高端装备制造领域发挥作用；长春长光博翔无人机有限公司自主研发的双飞翼垂直起降固定翼无人机因其强大性能备受市场关注……

据了解，2023年，长春市光电信息产业完成产值750亿元，同比增长10.6%。今年一季度，长春市光电信息产业完成产值179.2亿元，同比增长17.8%。在6月19日举办的2024光电信息科技成果发布暨长春市光电信息产业招商引智推介会上，签约光电信息产业项目91个，金额达到206亿元。

“办好光博会对于打造‘长春光谷’、聚集创新人才、加快建设千亿级光电信息产业集群具有重要意义。”吉林省委常委、长春市委书记张恩惠说，长春将把光电信息产业作为培育壮大新质生产力的重要着力点，加快打造千亿级战略性新兴产业。以此次光博会为契机，长春将推动更多合作项目落地生根，共享新时代东北全面振兴新机遇。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经