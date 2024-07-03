本报北京7月2日电 （记者李建广）7月2日，2024全球数字经济大会在北京国家会议中心开幕。大会邀请50多个国家和国际组织的300多名外宾，国内外近千人出席开幕式。

自2023年《全球数字经济伙伴城市合作倡议》发布一年来，全球城市间数字领域取得务实合作成果。今年，大会通过新增“伙伴城市”和构建商协会合作网络，助力全球数字经济“朋友圈”再扩大，持续推动数字领域务实合作。北京将同各城市一道，为落实倡议采取六项行动计划：一是深化数字基础设施互联互通；二是推动数字规则和标准先行先试；三是开展数字人才联合培养；四是推动试点示范项目合作；五是发起成立数字经济企业“出海”服务基地；六是开展数字经济城市标准研究。

据悉，2024全球数字经济大会经国务院批准，由北京市人民政府、国家互联网信息办公室主办。大会以“开启数智新时代，共享数字新未来”为主题，设置“1+6+3+N”的活动框架，包括一场开幕式和主论坛、六大高层论坛、三大品牌特色活动以及多场专题论坛和系列活动。

作为全国科技创新中心和国际交往中心，北京2023年数字经济增加值达到1.8万亿元，同比增长8.5%。当前北京5G网络基站、智能算力中心等新型基础设施快速完善，数据要素生态体系初步形成，人工智能、自动驾驶等数字产业蓬勃发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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