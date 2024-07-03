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让兴农科技遍布田野（快评）

张伟昊
2024年07月03日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　“保障粮食安全，要在增产和减损两端同时发力”。粮食仓储设施是实现粮食安全的重要保障。这些年，农业科技在农业生产、储备、流通、加工等各环节赋能提质增效，粮食仓储设施更是实现跨越式发展，储运减损关键技术不断提质升级，绿色科技在守护大国粮仓、守牢国家粮食安全底线中扮演重要角色。

　　物联网、大数据、人工智能、卫星遥感、北斗导航等新技术广泛应用，科技赋能使农业生产更加高效、智能、绿色，智慧粮仓也让粮食收得多更存得好。截至2023年末，全国粮食标准仓房完好仓容超7亿吨，实现低温准低温储粮仓容超2亿吨，气调储粮仓容达5500万吨，国有粮库储粮周期内综合损耗率控制在1%以内。

　　智慧粮仓，节粮减损。期待更多像昆山这样的一线探索，加快粮库智能化科研和建设，培养更多技术过硬又富有创新意识的农业人才，让兴农科技遍布田野，让中国饭碗端得更稳，让大国粮仓根基更牢。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月03日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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