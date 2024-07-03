让兴农科技遍布田野（快评）
2024年07月03日06:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号
“保障粮食安全，要在增产和减损两端同时发力”。粮食仓储设施是实现粮食安全的重要保障。这些年，农业科技在农业生产、储备、流通、加工等各环节赋能提质增效，粮食仓储设施更是实现跨越式发展，储运减损关键技术不断提质升级，绿色科技在守护大国粮仓、守牢国家粮食安全底线中扮演重要角色。
物联网、大数据、人工智能、卫星遥感、北斗导航等新技术广泛应用，科技赋能使农业生产更加高效、智能、绿色，智慧粮仓也让粮食收得多更存得好。截至2023年末，全国粮食标准仓房完好仓容超7亿吨，实现低温准低温储粮仓容超2亿吨，气调储粮仓容达5500万吨，国有粮库储粮周期内综合损耗率控制在1%以内。
智慧粮仓，节粮减损。期待更多像昆山这样的一线探索，加快粮库智能化科研和建设，培养更多技术过硬又富有创新意识的农业人才，让兴农科技遍布田野，让中国饭碗端得更稳，让大国粮仓根基更牢。
《 人民日报 》（ 2024年07月03日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：金融赋能新质生产力 提升服务实体经济质效
- 作为链接科技和产业的重要工具，聚合先进生产要素的“粘合剂”，金融正加速提升服务新质生产力能力，助力现代化工业体系建设，推动塑造出高质量发展的新动能、新优势。在近日举办的“新产业新模式新动能——以金融高质量发展助力强国建设”清华五道口全球金融论坛区域论坛上，与会专家就金融业赋能新质生产力、提升服务实体经济质效进行了探讨。…
- 评论
- 关注