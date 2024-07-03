本报北京7月2日电 （记者韩鑫、沈文敏）7月2日，由交通运输部举办的“我们一起去看海”全媒体宣传活动在上海启动。记者在会上获悉：今年1至6月，我国沿海和内河港口进出港船舶数量达1521.17万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%。江河湖海之上，航运贸易蓬勃发展，国内国际双循环畅通有力。

过去十年间，我国沿海航标增长68.8%，达2.06万座，并实现遥测遥控全部北斗化，已建设了由23座北斗差分台、75座北斗连续运行基准站组成的沿海北斗地基增强系统。

作为中国沿海港口分布最密集、吞吐量最大的港口群，长三角地区是我国货物进出口的重要门户。2023年，长三角地区港口共完成货物吞吐量70.4亿吨、集装箱吞吐量1.1亿标准箱，分别占全国的41.5%和38.5%。

长江口深水航道，维护水深12.5米，是大型船舶进出上海港和长江沿线各大港口的“黄金水道”，也是关系长三角一体化、长江经济带发展的水上交通运输命脉，长三角水路运输货物量占全国总量的50%。近年来，交通运输部门不断创新海事服务，服务支撑长三角一体化发展成效明显。

行驶于长江口深水航道中，大江奔流，舟楫穿梭。目前，长江口深水航道年均通航大型船舶超过6万艘次，年均产生的经济效益超过百亿元，货运量增加带动GDP增长年均超千亿元。

近年来，在交通运输部海事局统一协调下，长三角各海事管理机构以“人享其行、物畅其流”为目标，通过改进业务流程、开发业务平台，逐步实现“信息互通、监管互动、资源共享”，不断推动长三角水域船舶交通组织一体化。

针对长三角水域“船舶流量大、重点船舶多、通航资源紧张”的情况，海事部门实施重点船舶“直进直靠、直离直出”，船舶平均每航次可节省运输周期8小时，按照2023年1万左右艘次进出江的“四直”通道船舶计算，可为船舶带来8亿元经济效益，同时减少碳排放10万吨。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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