本报北京7月2日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会2日发布6月份中国物流业景气指数为51.6%，较上月回落0.2个百分点。邮政快递业新订单指数达到60%以上，航空运输业新订单指数为58.7%，保持较高景气区间。

分项指数中，业务总量指数、新订单指数和业务活动预期指数保持景气区间，服务价格指数环比平稳回升。分行业看，道路运输、铁路运输、航空运输、邮政快递等行业新订单指数均在景气区间，受网络促销和生鲜商品需求带动，邮政快递业新订单指数达到60%以上，航空运输业新订单指数为58.7%，保持较高景气区间，调研企业反映，6月邮政快递和航空物流业务中，冷链花卉、应季果蔬和生鲜食品新订单快速回升。同时，6月物流服务价格指数小幅回升，环比回升0.2个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉指出，6月份需求保持扩张，东中西部地区业务总量增势相对均衡；行业预期保持稳定，铁路运输业、航空运输业、装卸搬运业和邮政快递业业务活动预期指数达到54%以上。总体来看，上半年供应链上下游继续融合发展，业务需求和企业经营保持稳定，为后续回升奠定基础。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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