6月中国物流业景气指数为51.6%
2024年07月03日06:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京7月2日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会2日发布6月份中国物流业景气指数为51.6%，较上月回落0.2个百分点。邮政快递业新订单指数达到60%以上，航空运输业新订单指数为58.7%，保持较高景气区间。
分项指数中，业务总量指数、新订单指数和业务活动预期指数保持景气区间，服务价格指数环比平稳回升。分行业看，道路运输、铁路运输、航空运输、邮政快递等行业新订单指数均在景气区间，受网络促销和生鲜商品需求带动，邮政快递业新订单指数达到60%以上，航空运输业新订单指数为58.7%，保持较高景气区间，调研企业反映，6月邮政快递和航空物流业务中，冷链花卉、应季果蔬和生鲜食品新订单快速回升。同时，6月物流服务价格指数小幅回升，环比回升0.2个百分点。
中国物流与采购联合会总经济师何辉指出，6月份需求保持扩张，东中西部地区业务总量增势相对均衡；行业预期保持稳定，铁路运输业、航空运输业、装卸搬运业和邮政快递业业务活动预期指数达到54%以上。总体来看，上半年供应链上下游继续融合发展，业务需求和企业经营保持稳定，为后续回升奠定基础。
《 人民日报 》（ 2024年07月03日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：金融赋能新质生产力 提升服务实体经济质效
- 作为链接科技和产业的重要工具，聚合先进生产要素的“粘合剂”，金融正加速提升服务新质生产力能力，助力现代化工业体系建设，推动塑造出高质量发展的新动能、新优势。在近日举办的“新产业新模式新动能——以金融高质量发展助力强国建设”清华五道口全球金融论坛区域论坛上，与会专家就金融业赋能新质生产力、提升服务实体经济质效进行了探讨。…
- 评论
- 关注