本报合肥7月2日电 （记者韩俊杰）2日上午，安徽省委、省政府举行2024年第三批重大项目开工动员会。本次开工的重大项目共有507个、总投资4105亿元，年度计划投资716.2亿元，项目数、总投资额分别比今年第二批增加22.2%和27.9%。

本次开工的重大项目涉及制造业、服务业、基础设施、社会民生等多个行业领域，呈现出规模体量大、项目结构优、带动作用强等特点。其中，制造业项目年度计划投资占67.5%，包含新材料领域项目61个、新能源汽车产业项目47个、高端装备制造项目41个、新一代信息技术项目23个。

安徽深入实施有效投资专项行动，推动全省投资运行开局平稳，有力促进产业结构调整和实体经济壮大。今年1至5月，安徽固定资产投资增长3.6%。其中，制造业投资增长20%，连续28个月增速超过18%。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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