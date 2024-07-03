本报记者 李凯旋

图①：宜宾市用来巡检的无人机。

图②：宜宾市合江门水域，无人船在监测长江水情。

以上图片均为胡鹏摄（人民视觉）

四川省宜宾市南溪区九龙滩信号台，操作员在电脑上点击“一键起飞”，一架无人机便从自动机库中腾空而起，以15米/秒的速度沿着长江航道进行飞行巡检，并实时传回高精度图像。

“有了自动机库，可以在不需要专业飞手的情况下，实现无人机自动巡检、返航和补能，并智能采集和分析数据，大大降低操作难度和作业门槛。”长江南溪航道处航道科长杨雷介绍，九龙滩信号台无人机自动机库于今年5月初投入使用，实现了无人机首次在长江干线川江航道全工作流程的自动巡检。

在这一巡检模式下，无人机单次巡航里程可达20公里，航道管理人员足不出户就能全面掌握航道实时情况，此外无人机还具有作业频次高、巡检范围广、成图精度高等优势。“以前需要1条船、6个人做的工作，现在只需要1台电脑、1名工作人员、1架无人机就可以完成。”杨雷说。

如果说无人机让航道巡检有了“天眼”，那无人船则让航道测绘有了水面“尖兵”。在宜宾市合江门水域，一艘长约1.2米、宽约0.5米，重约20千克的无人船穿梭于江面之上，实时监测长江水情。

长江干线宜宾段航道共91公里，起于合江门，止于江安县王爷庙，属国家高等级Ⅲ级航道，航道条件复杂。长江宜宾航道测绘处副处长张继松介绍，无人船搭载毫米波雷达，能自主或遥控完成复杂的水域测量任务，高效采集水情数据，并通过无线通信技术进行实时数据交互，为航道维护、冲淤研判等提供数据支撑。

近年来，宜宾市运用科技手段创新开展无人机+无人船“空水立体化”巡检测绘，着力守护长江黄金水道。“我们将继续扩大无人机自动机库的部署试用范围，探索‘数字航道+无人机’新模式等；同时持续深化无人船场景应用创新，丰富航道自动巡检手段，进一步推进智慧航道建设，保障航道畅通安全。”长江宜宾航道局局长夏贵林说。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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