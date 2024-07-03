江西采用高铁确认车“送快递”
最高运行时速300公里
2024年07月03日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报南昌7月2日电 （记者朱磊）“DJ5873次司机，我是高铁快运押运员，请开启站台侧车门。”日前，几百个装着生鲜食品、生物医药、电子产品的紧束袋，登上DJ5873次高铁确认车，从南昌东站出发，直达深圳站。这是中国铁路南昌局集团有限公司联合中铁快运南昌分公司，首次将直通确认车投入省际高铁快运业务中。
高铁确认车是在每日正班高铁运营前开行的检测列车，专门用于确认线路是否符合当天高铁开行条件。本次高铁快运所采用的确认车，最高运行时速为300公里，全程855公里，运行时间为3小时35分，该趟列车有8节车厢可装运快件。
据悉，该趟直通确认车将常态化开行，将稳定、高效的物流运输服务覆盖到赣粤两省32个城市，为江西革命老区融入粤港澳大湾区开辟了一条安全、快速、优质的铁路运输新通道。
《 人民日报 》（ 2024年07月03日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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