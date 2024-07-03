本报记者 刘志强

“平急两用”公共基础设施是集公共卫生、应急医疗和物资保障为一体的重大工程设施，重点在有条件的大城市布局，“平时”可用作旅游、康养、休闲、仓储物流等，“急时”可转换为人员临时安置、物资应急中转场所，满足公共卫生防控救治、临时安置、物资保障等需求。

2023年7月，国务院办公厅印发《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，主要通过大城市在建设改造偏远山区或地区的民宿、旅游酒店、医疗机构、仓储基地等设施时，提前嵌入公共卫生等突发公共事件应急功能，打造一批“平急两用”公共基础设施，进一步完善医疗应急服务体系，补齐临时安置、应急物资保障短板，推动大城市更高质量、更可持续、更为安全地发展。

国家发展改革委社会司有关负责同志告诉记者，“平急两用”设施具体包括4方面建设内容，即打造一批旅游居住设施，升级一批医疗应急服务点，新建或改扩建一批城郊大仓基地，完善市政、旅游等配套条件。其中，旅游居住设施包括乡村集中连片民宿设施、旅游酒店设施、高速服务区周边旅居集散基地3种建设模式。

目前，“平急两用”公共基础设施建设已经取得一些积极成效。

政策层面，“1+N+X”政策体系基本搭建完成。国家发展改革委会同住房城乡建设部等部门和单位聚焦“建多少、建什么、在哪建、怎么建、用什么地、如何配套管理”等关键问题，累计出台配套政策20多项，涉及财政资金、金融支持、建设用地、技术指南、配套保障等多个领域。

项目层面，正由“点”上转向“面”上快速推进。目前，全国第一批54个大城市已谋划推进了3000个左右“平急两用”设施建设项目，总投资超过1万亿元。

金融层面，项目贷款正加速衔接落地。国家开发银行等9家银行坚持市场化、法治化原则，创新工作机制，强化政策配套，积极营销对接项目，贷款投放工作取得初步成效。截至目前，共授信审批“平急两用”设施建设项目300多个、额度超过1400亿元。

国家发展改革委社会司有关负责同志表示，下一步将会同有关部门重点做好3方面工作。一是督促地方充分发挥工作专班作用，建立健全部门联审机制，开展项目综合评估，条件成熟的加快推动建设落地，并谋划储备新的项目，按月调度管理，推动实现“实施一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。二是指导地方因地制宜研究制定“平急两用”设施项目应急转换方案，推动项目“平时”可持续、“急时”能转换。三是推动地方搭建银、企、政对接平台，定期向银行机构推介项目，共享项目融资信息，加快项目授信投贷。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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