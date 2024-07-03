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共促实体经济降本增效（观象台）

苏 渝
2024年07月03日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　要通过政策举措助力广大经营主体降低成本、见到效益、稳定预期、增强信心，推动实体经济轻装上阵，让高质量发展的微观基础更加稳固

　　

　　今年以来，随着宏观政策落实落细、效果持续显现，市场需求继续回暖，工业生产稳中有进，不少企业效益持续恢复。4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份下降转为增长4%，企业当月利润明显改善，显示出实体经济回升向好的态势。同时也要看到，当前仍有一些行业企业持续承压、利润水平不高，规上工业企业每百元营业收入中的成本也在走高，表明工业企业效益恢复基础仍需巩固。

　　巩固和增强经济回升向好态势，进一步激发企业发展内生动力，做好降成本工作尤为关键。前不久，国家发展改革委办公厅等部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），提出7个方面22项任务。其目的，就是要通过政策举措助力广大经营主体降低成本、见到效益、稳定预期、增强信心，推动实体经济轻装上阵，让高质量发展的微观基础更加稳固。

　　降成本，要系统发力，打好“组合拳”。从税费缴纳、融资信贷、物流运输，到用工、用地、用能等要素成本，企业生产经营成本涉及方方面面，降成本工作也需各有关部门和相关企业共同推动。推动贷款利率稳中有降、引导金融资源精准滴灌，将提升金融服务实体经济质效，让金融活水滋润实体经济；继续阶段性降低部分社会保险费率，落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，将有效缓解企业人工成本压力；完善现代物流体系，调整优化运输结构，有助于降低全社会物流成本，增强企业和实体经济竞争力……多点发力、齐心协力，将形成共促实体经济降本增效的强大合力。与此同时，企业自身也要积极开展内部挖潜，通过加快数字化转型等举措，不断提升生产和管理效率，有效降低运营成本。

　　降成本，要突出重点。要进一步降低制度性交易成本。这部分成本依靠企业自身努力难以降低，惟有依靠体制机制的进一步完善才能实现。这些年，随着全面深化改革向纵深推进，市场化、法治化、国际化一流营商环境加快打造，制度性交易成本持续降低。同时也要看到，一些地方仍存在违规涉企收费行为，招标投标领域市场秩序不规范等问题也依然有待解决。为切实维护企业合法权益、营造公平竞争市场环境，《通知》提出了一系列务实有效的举措，包括强化涉企收费监管，出台招标投标领域公平竞争审查规则，强化落实《保障中小企业款项支付条例》，开展涉及不平等对待企业的行政法规、规章、规范性文件和政策性文件清理工作等等。这些举措逐步落地见效，既能在当下为企业带来实实在在的获得感，也有助于长远提振企业的发展信心。

　　成本是决定实体经济企业市场竞争力的关键因素，降成本是深化供给侧结构性改革的重要内容。2016年8月国务院印发《降低实体经济企业成本工作方案》以来，有关部门每年都对降成本工作进行细化再部署，相继推出一批含金量高、操作性强的降成本举措。期待各地区各有关部门以落实此次《通知》要求为契机，扎实推进各项政策落地见效，以综合成本的有效降低撬动企业效益的持续改善。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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