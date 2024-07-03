本报记者 刘温馨

日前，总投资约5亿元的梅轮电梯智能制造基地项目落地广西南宁，通过引进国际领先的智能化设备与软件打造数字化“未来工厂”，一期建成后预计年产电梯1.2万台（套）。

成立于浙江省的梅轮电梯是国家级专精特新“小巨人”企业，此次将智能工厂项目放在广西，主要出于区位、产业政策、市场潜力等方面考虑。“广西东邻粤港澳，南临北部湾，辐射东盟十国，市场需求巨大。”梅轮电梯执行董事长王叶刚说，广西目前电梯保有量约22万台，预计未来10年需求将达30万台，项目投产后可以真正实现“广西电梯广西造”。

梅轮电梯的此次签约，是在日前举办的2024中国产业转移发展对接活动（广西）现场完成的。这次活动签约项目360个，协议总金额达3741亿元。其中，来自上海、广东、湖北等东中部地区的项目295个、投资额2969亿元，约占总签约项目投资额的79%。

“承接产业转移，需要有的放矢。”广西工业和信息化厅党组书记、厅长王永超告诉记者，这次活动从广西的优势产业出发，策划了先进装备制造、新材料、电子信息、轻工纺织等4个专题，梳理出产业链补链强链延链招商重点环节270余项、重点招商目标企业1000余家，明确了计划落地园区，“接下来，我们将建立项目分类管理制度、加快项目前期工作、强化要素保障，做好签约项目落地的‘后半篇文章’。”

近年来，广西立足资源禀赋和产业基础，紧盯全国产业链布局，发挥区位、市场、政策等优势，着力提升承接产业转移质效。2023年开展的产业转移发展对接活动（广西）上，共签约项目356个、总金额3225亿元，截至今年5月底，已有264个项目进一步签订投资协议。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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