本报记者 李心萍

近日，国务院国资委开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家央企承建97个原创技术策源地。

什么是“原创技术策源地”？具体应该怎么建？2022年2月，中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过了《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》。习近平总书记强调：“提升国有企业原创技术需求牵引、源头供给、资源配置、转化应用能力，打造原创技术策源地。”

2022年3月，国务院国资委科技创新局正式成立，并遴选出首批29户“重点支持类”原创技术策源地企业先行先试。经过一段时间的积累、探索，中央企业在打造原创技术策源地方面形成了一些经验做法。

把准战略方向，加强基础研究和应用基础研究。中国空间站遨游苍穹、“天问一号”探秘火星、磁悬浮列车“贴地飞行”……中央企业大力开展关键核心技术攻关，助力我国现代产业体系逐步破解“缺基少核”问题。

优化创新生态，完善产学研合作方式。中国建材构建新材料产业创新发展联盟，吸引了不少行业领军企业和高校院所；中国华能创新研发合作模式，设立首只10亿元规模科创基金，组建650摄氏度高温材料等4个创新联合体……近年来，中央企业在集聚创新要素、深化创新协同、促进成果转化、优化创新生态上持续下功夫，培育优化创新生态。

培育创新人才，打造优秀人才活力竞相迸发的沃土。对关键共性技术、核心技术研发实施“揭榜挂帅”攻关，“揭榜”的研究人员不受职务、职级、职称等门槛限制；建立创新基金、科研奖励性后补助等方式多样的研发资金来源……中央企业不断创新机制，着力培养、引进、用好科技领军人才、卓越工程师和高水平创新团队。

在总结首批中央企业原创技术策源地建设成效基础上，结合科技创新和产业发展新动向、战略性新兴产业和未来产业发展新需求，国务院国资委启动了第二批中央企业原创技术策源地布局建设。至此，中央企业优化形成了8大类60个领域201个方向的策源地总体布局。按照优化后的布局，第二批中央企业原创技术策源地更加突出服务国家战略需求，更加突出前沿颠覆性技术布局，更加突出以科技创新推动产业创新。

下一步，国务院国资委将推动各中央企业加大第一、二批策源地建设力度，结合实际加快推进“鼓励关注类”策源地建设，深入实施“加强应用基础研究”等11个行动计划，力争在量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿材料等领域取得一批原创成果，推动中央企业持续完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，加快发展新质生产力。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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