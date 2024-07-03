本报记者 罗珊珊

暑期来临，北京首都国际机场进出境通关现场更忙了。

“现在北京首都国际机场的通关速度很快，海关申报可以自助在手机上操作，特别方便。”刚刚搭乘国际航班回国的王先生说。

首都机场海关以数字化、标准化、自动化、智能化为建设目标，进一步加大前沿尖端科技创新应用力度，优化监管手段，推动监管体系升级，推出“无感通关”新模式：入境前，旅客可使用“海关旅客指尖服务”微信、支付宝小程序，主动向海关进行健康状况和行李物品申报。航班抵达后，海关对托运行李实现无干扰式过机检查，提高了通关时效。

“在首都机场进出境、办业务，但是政策和办事流程不清楚，或是遇到急难疑惑，这些烦恼‘首关一站通’都能帮您一站式解决。”首都机场海关综合业务处运行监控科科长张茜说。

“首关一站通”是首都机场海关推出一站式便企服务平台，是全国隶属海关中首个实现7×24小时全天候业务咨询的平台。“首关一站通”平台涵盖了政策推送、活动组织、咨询解答、问卷调查等功能，提供海关消息“指尖达”、线上咨询“一日结”等服务。

目前“首关一站通”服务平台已完成热线呼叫中心和微信服务号升级并行，并且开通了与大兴机场海关的联动处置机制，实现了北京海关空港口岸业务“一口对接、一站解决”。

高效率通关、高质量服务，北京海关应用数字技术提升监管效能，推进智慧海关建设，全面提升进出境通关效率，便利人员往来和货物贸易。

加快北京首都国际机场、大兴国际机场双枢纽空港综合服务平台建设，串联海关、综保区等9类主体单位65项业务数据，上线试运行185项功能，助力实现“两场如一场”。今年1至4月，首都空港口岸进出境航班、人员分别增长213.2%和353.6%，空港口岸实现进出口2338.4亿元，增长10.5%。

构建中关村综保区智慧监管体系，支持全国首个以“研发创新”为特色的综合保税区建设。建设北京（新顺）国际邮件智慧监管辅助平台，实现海关对进出境邮件的全链条、多维度、可追溯的闭环监管和验证式管理。

将海关展览会备案融入北京市展览展销“一件事”主题服务场景，构建“五个一”会展监管新模式，有力保障北京电影节、图书博览会等重点文化展会通关。

“未来我们将继续加强科技应用和智慧海关建设，以严密监管、精准服务促进北京地区空运发展竞争力的进一步提升，从而发挥产业辐射效应，为京津冀区域协同发展增加新动能。”首都机场海关副关长阿骊表示。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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