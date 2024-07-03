新华社北京7月2日电（记者吴雨 胡旭）境外银行卡刷卡手续费较高一直是优化外卡受理环境的难点之一。近期，维萨、万事达等国际卡组织推动相关降费措施落地，银行也纷纷跟进调整，外卡受理环境逐渐产生新变化。“外卡降费”落地对商户有何利好？又将对支付服务水平带来哪些影响？

“最近外卡刷卡手续费下降，大大减轻了商户负担。这不是我们第一次享受政策红利了，今年2月四川就推出了相关政策，为商户新增或升级外卡POS机设备进行补贴。”成都红旗连锁股份有限公司副总经理谭磊介绍，在政策支持下公司加快外卡POS机布设，超三分之二的门店可受理外卡，预计7月底实现近3700家门店全覆盖。

银行卡是国际通用的支付方式，提升卡基支付水平是对接国际、弥合国内外支付习惯差异的重要抓手。3月发布的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》提出，切实改善银行卡受理环境。

意见发布后，相关部门密切合作，多地出台相关方案，围绕“食、住、行、游、购、娱、医”划定重点商户，共同推动改善外卡受理环境。截至5月末，主要银行卡组织线下外卡POS机交易165.7万笔、金额29.7亿元，较2月基本实现翻番。

不过，在银行卡受理环境改造的过程中，外卡刷卡手续费较高一直是待解难题。

消费者每在商户刷一次银行卡，商户都要支付一笔手续费。在我国，刷国内银行卡，商户支付的手续费一般是交易金额的0.6%左右，而刷境外银行卡的手续费则在2.5%至3%左右，这直接影响商户受理外卡的积极性。

外卡手续费往往由国际卡组织、收单方、发卡方等参与方共同分配，降低商户的外卡受理成本离不开各方协同发力。

近期，中国支付清算协会发布相关倡议，引导各支付服务主体将国际卡组织费率优惠全部传导至商户，切实降低外卡受理成本，得到行业各方响应。

记者了解到，维萨、万事达已发布降费通知，根据国际卡组织规则，收单机构也会相应下调除部分特定行业外商户外卡手续费。目前，主要商业银行特定行业外的商户外卡手续费已降至1.5%左右。

维萨、万事达已于6月15日完成在中国大陆地区降费工作系统改造。维萨表示将采取激励措施、引进新型受理工具等，帮助商户快速开展外卡收单业务；万事达则计划在3年内新增数百万家万事达卡外卡受理商户，并推动非接触式“拍卡”交易。

据悉，国内收单机构已基本于6月底完成降费工作，下调了除部分特定行业外的商户线下刷卡交易手续费。工、农、中、建、交等国有大行均表示，已于6月15日跟进调整相应商户的收单手续费率，将国际卡组织的让利分毫不差地让渡给商户。

“我行实施费率优惠政策以来，已惠及商户超4.5万户，助力营造更好的营商环境。”农业银行相关人士介绍，今年以来，农行收单商户外卡交易金额同比增长157%，笔数同比增长188%。

持续推动金融高水平开放，需要打造更加友好、包容的营商环境，进一步提升支付服务水平势在必行。

在相关政策引导下，多家银行持续强化外卡受理环境建设，扩大外卡商户覆盖面，开展商户宣导与培训，提升外卡受理服务水平。截至5月末，建设银行收单商户外卡交易金额同比增长111%，交易笔数同比增长175%；交通银行外卡受理商户数量较2月末净增221%，近3个月交易量同比增长132%。

工商银行相关人士介绍，目前，工行受理外卡POS机商户数已达20万户。工行将持续降低商户受理成本，惠及更多商户，更好完善外卡受理环境，提升外籍来华人员支付便利性。

(责编：王震、陈键)

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