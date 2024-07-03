新华社北京7月2日电（记者邹多为 王昕怡 王丰）香港“七一”公众假期期间，街市商铺游人如织。在热门购物区铜锣湾，来自重庆的沈先生一家正在挑选男士手表：“上调免税额度后，明显感觉选择权更多了。”

据财政部、海关总署、税务总局此前联合发布的公告，2024年7月1日起，自香港、澳门进境，年满18岁的居民旅客，携带行李物品免税额度从5000元提高至12000元，同时保留在口岸进境免税店额外购买3000元免税商品政策，额度合计15000元。新政先行在罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站、拱北、港珠澳大桥珠海公路等6个口岸实施。

1日，记者来到连接香港和内地历史最久的“第一口岸”罗湖口岸，出境大厅迎来客流高峰。2日发布的最新数据显示，7月1日，罗湖边检站共查验出入境旅客22.4万人次，其中入境6.9万人次，出境15.5万人次。此外，福田口岸查验出境人员13万人次，创客流新高，“北上南下”出入境热潮持续。

作为罗湖口岸的“常客”，深圳市民蒋女士告诉记者，以前5000元的免税额度已不能满足大多数人的消费需求，上调额度后大家购物不用太过“精打细算”，港澳行更具吸引力。

今年以来，深中通道开通，京港、沪港间开行夕发朝至高铁动卧列车，内地赴港澳“个人游”城市增至59个，内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”全面恢复……随着一系列政策相继实施，内地与港澳互联互通不断加速。

越来越多内地旅客选择将香港、澳门作为出境游目的地，港澳居民也乐于到内地旅游、探亲、消费，一大批国际友人从香港、澳门入境后再通过罗湖、横琴口岸来到深圳、广州、上海、北京等地，享受更多元化的游玩体验。

如今，这种“多向奔赴”的趋势叠加免税额度的提高，将促进多方面交往，提升人流、物流、资金流的活跃度。

“我们接待的旅行团大多是内地家长带孩子来迪士尼游玩。可以享受更高的免税额度后，不少家庭乘着动卧列车赴港的同时，希望增加留港时间，多采购些物品带回去。”1日，香港导游方先生带着一队“亲子团”从人海中穿行，尽管酷暑炎炎，但游客热情不减。

随着暑期的到来，出境游即将迎来高峰期。香港特区政府预计，在新安排下，估算每年能为香港带来额外约88亿港元至176亿港元购物消费额，经济增加值约27亿港元至54亿港元。

“国家提高进境免税额度的政策是一个积极的尝试，目标非常明确，就是要鼓励内地居民到香港、澳门进行消费、购物，促进粤港澳大湾区融合发展。”北京第二外国语学院旅游管理系主任宋昌耀说。

得益于政策红利持续释放，业内人士预计短期内赴港澳旅游将进一步回暖。香港中国旅行社有限公司董事总经理陈瑞东表示，想要吸引更多人赴港澳，不能一味靠减价促销，各界仍需在各层面挖掘特色消费亮点、打造旅游品牌项目、完善相关配套设施、全面提升服务质量，形成综合竞争力。

(责编：王震、陈键)

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