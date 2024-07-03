吴黎明 毛振华

第78届联合国大会7月1日协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议。这份决议聚焦人工智能能力建设，围绕加强相关国际合作提出一系列重要务实举措，旨在帮助各国特别是发展中国家从人工智能发展中平等受益，弥合数字鸿沟，完善全球人工智能治理，加快落实2030年可持续发展议程。决议获得协商一致通过，表明广大会员国普遍赞同通过对话合作加强人工智能全球治理，充分彰显出中国对人工智能发展和治理的负责任态度和重要引领作用。

人工智能全球治理攸关全人类命运，是各国面临的共同课题。当前，全球人工智能技术发展风起云涌，成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。人工智能技术带来的便利有目共睹，它推动生产力的飞跃，带来生活方式的变革，潜移默化重塑着社会结构与经济形态。然而，面对技术的“狂飙突进”，风险和隐患也陡然上升，国际社会亟需携手合作，共同推进全球人工智能治理。只有加强对话与合作，才能凝聚共识、贡献智慧、形成合力，共同抵御风险。

作为人工智能技术大国，中国高度重视人工智能发展，积极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育壮大智能产业，加快发展新质生产力，为高质量发展提供新动能。近年来更是积极推动深化人工智能发展和治理国际合作，为推动人工智能健康发展、促进世界经济增长、增进各国人民福祉而努力。中方先后提出了《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》《全球人工智能治理倡议》等一系列文件倡议，持续为推进人工智能的全球治理提供中国方案，贡献中国智慧，得到国际社会的高度评价。

坚持以人为本、智能向善、造福人类的方向不动摇。人工智能将人类从大量繁重的日常劳动中解脱出来，却也开始滋生出侵害伦理、侵犯版权、AI换脸诈骗、威胁数据安全等一系列问题。科技本身没有善恶之分，关键看人类如何利用。早在2018年，中方就提出要加强人工智能发展的潜在风险研判和防范，确保人工智能安全、可靠、可控。此后，中方在诸多场合一贯强调发展与安全并重，主张通过全面和包容性的对话，挖掘人工智能的潜力，降低其风险，确保人工智能始终处于人类控制之下，其发展能够持续增进人类福祉，推动全球发展。

坚持共商共建共享的原则不动摇。人工智能的机遇、风险和挑战本质上是全球性的，加强国际合作具有重要意义。各国要消除偏见与歧视，坦诚相待，真正站在全人类的高度，求同存异，共同探索可行的解决路径。中方主张在联合国框架内加强人工智能规则治理，反对利用人工智能技术优势传播虚假信息，干涉他国内政，危害他国主权，恶意阻扰他国技术发展。

坚持弥合数字与智能鸿沟的国际道义不动摇。当前人工智能技术飞速发展，但多数国家特别是发展中国家人民尚未能真正从中受益，许多发展中国家期待就人工智能能力建设加强国际合作。中方提出的务实举措旨在帮助发展中国家提高竞争力和话语权，促进人工智能更好赋能可持续发展和增进全人类共同福祉，不让任何一国、任何一人掉队。联合国会员国，特别是发展中国家，一致认为中国主提的这份决议，对弥合全球数字鸿沟、推动各国共享人工智能发展成果具有重要里程碑式意义。

未来已来，人工智能的浪潮不可阻挡，中国方案为人工智能的全球治理指明了方向与路径。国际社会要同心协力，不断完善全球治理体系，为人工智能的健康发展注入新动能，推动人类社会迈向更加“智慧”的明天。

新华社北京7月2日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经