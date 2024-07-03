高质量发展调研行 | “平安”，是他们在巡护记录里写下最多的字眼

刘发为 程晨 王丹

“野生动物平安”“今天巡护湖区平安”“湖区候鸟自由平安”……翻开都昌县鄱阳湖野生动物救护协会的巡护记录，“平安”是其中提到最多的字眼。

协会巡护记录本上详细记录着每天的情况。刘发为 摄

今年60岁的段庆县，曾是一名老渔民，禁捕禁渔后成了一名“护鸟人”。在他的号召下，都昌县鄱阳湖野生动物救护协会得以成立。

从2015年至今，除极特殊情况，协会每天都会有人进行巡护，已经写下巡护记录30多本。

协会的部分记录本。刘发为 摄

除了巡护记录，协会还每年记录救助情况，并整理在册。

协会整理的救助情况统计表。刘发为 摄

这些年，协会的巡护队伍不断壮大，越来越多的人加入到护鸟行列，从最初的4名巡护员、38名志愿者发展到9名巡护员、60多名志愿者，巡护足迹遍布21个沿湖乡镇、185公里湖岸线，累计巡护路程超10000公里，累计救护游隼、凤头鹰、松雀鹰等各类候鸟近800只。

鄱阳湖都昌湿地候鸟。傅建斌 摄

协会所在的都昌县，隶属江西九江，拥有鄱阳湖1/3水域、1/3湿地和1/4湖岸线，是候鸟的天堂。

近年来，都昌县多措并举，不断加强生态保护，鸟类的生存环境越来越好，种类不断增加，全世界90%左右的白鹤、80%以上的东方白鹳、70%以上的白枕鹤都会不远万里飞至鄱阳湖越冬栖息。

鄱阳湖都昌湿地候鸟。傅建斌 摄

未来，我们期待听到更多“平安”的消息。

(责编：王震、陈键)

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